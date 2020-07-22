Поклонники в восторге! Певица Зара примерила белое кружевное платье с соломенной шляпой

36-летняя певица Зара опубликовала видео, на котором покрасовалась в элегантном летнем образе. В кадре звезда появилась в белом кружевном платье в пол и соломенной шляпке. Женственный наряд звезды пришелся по вкусу пользователям сети, о чем они сообщили в комментариях, передает Леди Mail.ru.