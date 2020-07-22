Поклонники в восторге! Певица Зара примерила белое кружевное платье с соломенной шляпой

36-летняя певица Зара опубликовала видео, на котором покрасовалась в элегантном летнем образе. В кадре звезда появилась в белом кружевном платье в пол и соломенной шляпке. Женственный наряд звезды пришелся по вкусу пользователям сети, о чем они сообщили в комментариях, передает Леди Mail.ru.
Под публикацией Зару осыпали комплиментами: «Какая вы красивая, нежная, утонченная! Данный образ вам очень идет», «Образ красивой задорной девчонки, супер», «Идеальная», «Красотка, как всегда», «Шикарная», «Платье нравится очень», «Наряд вам очень к лицу», — пишут поклонники.
К слову, Зара — известная любительница шляп. Артистка часто дополняет повседневные образы этим аксессуаром.
Ранее певица продемонстрировала стильный способ носить рубашку бойфренда, показала элегантный домашний образ и примерила белоснежный костюм на голое тело.