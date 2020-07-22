Нино Нинидзе с новой прической очаровала сеть

29-летняя Нино Нинидзе, недавно отметившая день рождения, очаровала сеть новыми фото. Актриса поделилась с подписчиками кадрами фотосессии, в ходе которой позировала в персиковой рубашке на белом фоне. Для съемки звезда уложила волосы волнами, что очень понравилось инстаграм-пользователям, передает портал Леди Mail.ru.
«Красотка», «Просто восторг», «Невероятная красота», «Ты так прекрасна», «Настоящий цветок», «Ох, какая вы волшебная», — восхищаются подписчики возлюбленной Максима Виторгана.
Ранее Нино Нинидзе примерила ультракороткие шорты и ботфорты на шнуровке, показала первое селфи с Виторганом в честь годовщины отношений и устроила пикантную фотосессию в душе.