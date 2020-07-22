Мужа в психушку, а сама на грани нервного срыва: чего боится Ким Кардашьян

Рэпер Канье Уэст начал бороться за кресло президента США — и уже напугал свою жену и близких истерическими рыданиями на публике и откровениями об аборте, который, по его словам, собиралась сделать Ким Кардашьян. Источники сообщают, что семья опасается нервного срыва — тем временем сам Канье скандалит с женой и тещей в Twitter и жалуется, что его пытаются «запереть с доктором», делится новостной портал Gazeta.
Ким Кардашьян – в ужасе от действий и речей своего мужа, вступившего в предвыборную гонку в качестве независимого кандидата в президенты США. В воскресенье во время первой встречи с потенциальными избирателями в Южной Каролине Канье Уэст сделал несколько заявлений – в частности, он рассказал, что в 2012 году его жена хотела сделать аборт, но рэпер услышал глас Божий, который велел удержать ее, и в результате родилась их первая дочь Норт. Впечатлений зрителям добавили надрывные рыдания рэпера.
Как сообщил источник изданию Page Six, такие откровения Канье Уэста испугали его жену Ким Кардашьян-Уэст. «Ким в ужасе, — рассказал собеседник издания. – Она отчаянно пыталась помочь Канье, сохранять его спокойствие и предотвращать его публичные срывы. Семья уверена, что это проявление биполярного расстройства.
Он не принимает таблетки, поскольку считает, что они мешают его творческим проявлениям.
– поделился собеседник издания Page Six.
«Но выходить на публику и говорить такое про Норт – это шокирует»,
– добавил инсайдер.
Источник рассказал, что Ким Кардашьян поступком мужа совершенно раздавлена: она приложила много сил, чтобы помочь мужу – но не может позволить ему говорить в таком ключе о собственных детях.
Воскресное выступление Канье Уэста было действительно ярким. Перед участниками встречи в Южной Каролине он появился в пуленепробиваемом жилете и с новой прической – цифрами 2020, выбритыми на затылке.
Рэпер, выступающий против абортов, рассказал собравшимся о том, сам едва удержал свою подругу от этого шага. По его словам, он был в Париже – и работал за ноутбуком, когда ему позвонила Ким Кардашьян и сообщила, что беременна и собирается сделать аборт. «Моя подруга позвонила мне – она кричала, плакала», — рассказывал Канье. Но после разговора, как говорит кандидат в президенты, Бог подал ему знак при помощи ноутбука.
«Мой экран стал черно-белым. И Бог сказал: «Если ты похеришь мое видение, я похерю твое». И тогда я позвонил своей подруге и сказал: «У нас будет этот ребенок».
Рассказав о несделанном аборте, Канье заявил, что ему будет спокойно, даже если жена разведется с ним после таких речей. «Она принесла Норт в этот мир, когда я не хотел этого», — аргументировал он. После этого разрыдался и начал истерически кричать: «У нее были таблетки в руках! Я почти убил свою дочь!»