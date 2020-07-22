Фото после операции: похудевший Буйнов напугал поклонников

Певец опубликовал фото после операции, чем обеспокоил подписчиков. Артиста на снимке можно видеть в больничной палате, на нем пластыри и повязки, при этом выглядит он очень похудевшим.
По словам Буйнова, «случилось то, что случилось». Из-за болезни он не смог присутствовать на фестивале «Славянский базар», хотя был заявлен в списке выступающих. Певец отметил, что у него был приступ и ему было очень больно. Буйнов не объяснил, какую именно операцию ему сделали, но дал намек поклонникам. «После операции стал добрее, потому что... полстраны живет без этого», – заявил он.
В комментариях к посту свои слова поддержки высказали звезды российского шоу-бизнеса, в том числе певица Лолита Милявская и композитор Игорь Крутой. Поклонники артиста предположили, что ему удалили желчный пузырь. Многие признались, что Буйнов напугал их своим видом и пожелали скорейшего выздоровления.