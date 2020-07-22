Фото после операции: похудевший Буйнов напугал поклонников

Певец Александр Буйнов рассказал поклонникам о последних событиях своей жизни. В своей новой публикации в Instagram артист объяснил, что был госпитализирован с приступом и перенес операцию.

Певец опубликовал фото после операции, чем обеспокоил подписчиков. Артиста на снимке можно видеть в больничной палате, на нем пластыри и повязки, при этом выглядит он очень похудевшим.

По словам Буйнова, «случилось то, что случилось». Из-за болезни он не смог присутствовать на фестивале «Славянский базар», хотя был заявлен в списке выступающих. Певец отметил, что у него был приступ и ему было очень больно. Буйнов не объяснил, какую именно операцию ему сделали, но дал намек поклонникам. «После операции стал добрее, потому что... полстраны живет без этого», – заявил он.