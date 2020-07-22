У ТЕБЯ ЕСТЬ ШАНС! ⟩ В Solaris ищут новую Кармен Касс: смотрите, как проходит кастинг

Вчера в атриуме таллиннского торгового центра Solaris проходил кастинг в рамках модного мероприятия ERKI Moeshow. Цель - найти моделей не младше 15 лет, которые еще не состоят ни в одном агентстве, пишет Elu24.
29 августа состоится грандиозный финал легендарного показа ERKI Moeshow, и на подиум выйдут 150-200 моделей. На вчерашний кастинг пришли 90 девочек-подростков.
В жюри присутствовал и Карл-Кристоф Ребане, выпускник отделения «дизайн одежды» Эстонской академии художеств, который ищет моделей для демонстрации своей коллекции. Карлу-Кристофу не столь важен рост или вес модели, он ищет в девушках некую изюминку, уникальность и источник вдохновения для своего творчества.
Глава модельного агентства Living Models, основатель крупнейшей в Эстонии фотостудии XL-Studios и фотограф Эвелин Микомяги также искала на кастинге лица, которые могли бы уже этой осенью дефилировать на Неделе моды в Париже. Эвелин за десятки лет открыла много талантливых и амбициозных девушек, а на этот раз ее выбор пал на девушку азиатской внешности, которой уже 22 года, но выглядит она очень молодо.
«Сейчас растет спрос на плюс сайз и на темнокожих моделей. но для Парижа и Милана по-прежнему нужны стройные и худые», - отметила Микомяги тенденции, происходящие в мире моды.
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