У ТЕБЯ ЕСТЬ ШАНС! ⟩ В Solaris ищут новую Кармен Касс: смотрите, как проходит кастинг

В жюри присутствовал и Карл-Кристоф Ребане, выпускник отделения «дизайн одежды» Эстонской академии художеств, который ищет моделей для демонстрации своей коллекции. Карлу-Кристофу не столь важен рост или вес модели, он ищет в девушках некую изюминку, уникальность и источник вдохновения для своего творчества.

Глава модельного агентства Living Models, основатель крупнейшей в Эстонии фотостудии XL-Studios и фотограф Эвелин Микомяги также искала на кастинге лица, которые могли бы уже этой осенью дефилировать на Неделе моды в Париже. Эвелин за десятки лет открыла много талантливых и амбициозных девушек, а на этот раз ее выбор пал на девушку азиатской внешности, которой уже 22 года, но выглядит она очень молодо.