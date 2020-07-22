Ср, 22.07.2020
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66-летняя Проклова открыла стройные бедра на откровенном снимке в купальнике

Елена Проклова

ФОТО: скриншот видео

Елена Проклова в свои 66 лет великолепно выглядит, прилагая к этому множество усилий. Звезда не скрывает, что в ее возрасте оставаться привлекательной не просто. Спорт, хорошее питание, массажист, здоровый сон – всегда в ее арсенале.

Кроме того, лето актриса предпочитает проводить в своем доме в Сочи, наслаждаясь свежим морским воздухом и покоем. Как пишет «Экспресс-газета», особняк ей помогал строить бывший муж Андрей Тришин, с которым у Прокловой дружеские отношения. Здесь на юге актрису сфотографировали на пляже за милым занятием – любимица публики собирала красивые камешки.

Проклова примерила черный купальник с абстрактным рисунком и обошлась без макияжа и укладки волос. Звезда выглядела отдохнувшей, расслабленной и полной естественного очарования.

Смотрите фото Прокловой в бикини ЗДЕСЬ!

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