66-летняя Проклова открыла стройные бедра на откровенном снимке в купальнике

Елена Проклова в свои 66 лет великолепно выглядит, прилагая к этому множество усилий. Звезда не скрывает, что в ее возрасте оставаться привлекательной не просто. Спорт, хорошее питание, массажист, здоровый сон – всегда в ее арсенале.