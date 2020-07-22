Рэпер Серега впервые объяснил, почему забрал сыновей у бывшей жены

Ранее Полина заявляла, что Сергей «забрал у нее сыновей навсегда».

Фильм, опубликованный на YouTube-канале артиста, начинается с монолога рэпера, где он объясняет, как уже в течение года ему удается совмещать работу и воспитание детей. Серега делится воспоминанием, как однажды он увидел своего старшего сына Марка играющим в футбол. По словам артиста, у мальчика это не очень хорошо получалось, и он предложил сыну на месяц-два переехать к нему жить и и тренироваться.

«Примерно в это же время начали поступать жалобы от воспитателей на младшего сына Платона на его поведение. Он стал неуравновешенным, неконтролируемые выбросы эмоций, часто негативных, весьма тревожное поведение. Поступило предложение потратить какие-то бюджеты на психолога, на что я ответил: »Я сам справлюсь с ситуацией. Ребенку не нужен психолог, ему нужен отец«. И они поехали со мной в Харьков», – объяснил Серега.

В съемках фильма также приняли участие сыновья Сереги и его отец. По словам мальчиков, дедушка живет вместе с ними.