Рэпер Серега впервые объяснил, почему забрал сыновей у бывшей жены

Белорусский и украинский рэпер Сергей Пархоменко, более известный как Серега или Полиграф ШарикоFF, выпустил короткометражный фильм «Тихая заводь» о своей семье и личной жизни, в котором рассказал, почему забрал к себе жить двоих сыновей, Марка и Платона, от бывшей супруги Полины Ололо.
Ранее Полина заявляла, что Сергей «забрал у нее сыновей навсегда».
Фильм, опубликованный на YouTube-канале артиста, начинается с монолога рэпера, где он объясняет, как уже в течение года ему удается совмещать работу и воспитание детей. Серега делится воспоминанием, как однажды он увидел своего старшего сына Марка играющим в футбол. По словам артиста, у мальчика это не очень хорошо получалось, и он предложил сыну на месяц-два переехать к нему жить и и тренироваться.
«Примерно в это же время начали поступать жалобы от воспитателей на младшего сына Платона на его поведение. Он стал неуравновешенным, неконтролируемые выбросы эмоций, часто негативных, весьма тревожное поведение. Поступило предложение потратить какие-то бюджеты на психолога, на что я ответил: »Я сам справлюсь с ситуацией. Ребенку не нужен психолог, ему нужен отец«. И они поехали со мной в Харьков», – объяснил Серега.
В съемках фильма также приняли участие сыновья Сереги и его отец. По словам мальчиков, дедушка живет вместе с ними.
Напомним, ранее Полина Ололо заявила, что артист отобрал у нее детей – сыновей Марка и Платона. Сегодня.Lifestyle женщина сообщила, что в течение полугода Сергей Пархоменко удерживает детей и препятствует их встречам с матерью. Кроме того, Полина не знает, где находятся их сыновья, и не имеет возможности общаться с ними даже по телефону.