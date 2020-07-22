Ср, 22.07.2020
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Гороскоп на 22 июля: Тельцам помогут советы друзей, а Скорпионам полезно найти время для отдыха

Утро. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Новый лунный месяц стремительно набирает обороты, и, как это чаще всего бывает в третий лунный день, в эту среду нас может захлестнуть переизбыток энергии. Чтобы сделать день удачным, нужно направить активный поток энергии в конструктивное русло и не дать ему «выйти из берегов».

Овен

На вас неожиданно нападет большое желание поработать. Также это хороший период, чтобы избавиться от вредных привычек.

Телец

Смена имиджа пойдет вам на пользу. Прислушивайтесь к советам извне – они дадут ответы на важные для вас вопросы, пишет «Сегодня».

Близнецы

Это удачный день: ожидается серьезное финансовое поступление, а также приятные новости издалека.

Рак

 
Не стоит критиковать окружающих, лучше придержите язык за зубами, иначе близкие люди затаят на вас обиду.

Лев

Не давайте никому ложных обещаний, потому что впоследствии вам будет проблематично их выполнить.

Дева

Этот день полезно потратить на избавление от пессимистических мыслей и освобождение от хлама.

Весы

Постарайтесь все успеть в этот день – и качественно поработать, и плодотворно пообщаться, и хорошенько отдохнуть.

Скорпион

В этот день желательно физически не перенапрягаться. Особенно важно дать отдых опорно-двигательной системе.

Стрелец

На ваших глазах может разразиться конфликт среди коллег. Постарайтесь отказаться от личных предпочтений и опирайтесь на факты.

Козерог

Благоприятный период для перемен в рабочем процессе и в настроении. Вы ощутите новый прилив сил.

Водолей

В этот день вами может овладеть чувство ревности. Старайтесь больше доверять окружающим и близким людям.

Рыбы

День подходит для обновления и шопинга. Не бойтесь действовать и рисковать – удача на вашей стороне.

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