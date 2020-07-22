Гороскоп на 22 июля: Тельцам помогут советы друзей, а Скорпионам полезно найти время для отдыха

Новый лунный месяц стремительно набирает обороты, и, как это чаще всего бывает в третий лунный день, в эту среду нас может захлестнуть переизбыток энергии. Чтобы сделать день удачным, нужно направить активный поток энергии в конструктивное русло и не дать ему «выйти из берегов».
Овен
На вас неожиданно нападет большое желание поработать. Также это хороший период, чтобы избавиться от вредных привычек.
Телец
Близнецы
Это удачный день: ожидается серьезное финансовое поступление, а также приятные новости издалека.
Рак
Лев
Не давайте никому ложных обещаний, потому что впоследствии вам будет проблематично их выполнить.
Дева
Этот день полезно потратить на избавление от пессимистических мыслей и освобождение от хлама.
Постарайтесь все успеть в этот день – и качественно поработать, и плодотворно пообщаться, и хорошенько отдохнуть.
Скорпион
В этот день желательно физически не перенапрягаться. Особенно важно дать отдых опорно-двигательной системе.
Стрелец
На ваших глазах может разразиться конфликт среди коллег. Постарайтесь отказаться от личных предпочтений и опирайтесь на факты.
Козерог
Благоприятный период для перемен в рабочем процессе и в настроении. Вы ощутите новый прилив сил.
Водолей
В этот день вами может овладеть чувство ревности. Старайтесь больше доверять окружающим и близким людям.
Рыбы
День подходит для обновления и шопинга. Не бойтесь действовать и рисковать – удача на вашей стороне.