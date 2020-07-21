Алсу заворожила фанатов «бездонным» взглядом

37-летняя Алсу опубликовала в инстаграме новый портрет с насыщенным макияжем глаз, на котором пронзительно смотрит в объектив. «Глаза в глаза», — подписала певица снимок названием одного из своих хитов, передает портал Леди Mail.ru.
Поклонники оценили фото, признавшись, что звезда очаровала и заворожила их «бездонным» взглядом. «Бездонные озера», «Утопаю в твоем взгляде», «Ну ни капли не изменилась», «Колдунья», «Шикарная», «Шикарные глаза! Шикарный взгляд!», «Неземная красота», «Красота неземная», — восхитились они в комментариях.
Ранее Алсу показала в сети редкое фото с мужем, поделилась кадрами празднования своего дня рождения и примерила мини-шорты и майку с подплечниками.