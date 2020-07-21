Обнародованы неизвестные подробности гибели певца Игоря Талькова

Продюсер Александр Толмацкий поделился известными ему и ранее неизвестными широкой публике подробностями смерти рок-певца Игоря Талькова.

Толмацкий считает, что музыканта сгубило неправильное поведение охраны во время конфликта в гримерке и собственное ошибочное поведение, а именно, попытки вытолкнуть возможного убийцу из помещения.

В опубликованном на YouTube документальном фильме «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х, Толмацкий озвучил как обстоятельства, предшествовавшие конфликту, так и свою оценку их.

«Тальков сам виноват в своей смерти. Такое поведение было у него — в момент, когда Игорь (Малахов) пришел к нему в гримерку, надо было его не выталкивать, а как-то разговаривать. И охрана неправильно себя вела. Вообще, в смерти Талькова виновата его охрана»,

— заявил продюсер.

Толмацкий считает, что трагедия была случайностью.

«Это случайная история, случайный выстрел. Это глупый эпизод. Конфликт был на фоне того, что Малахов пришел разговаривать с Тальковым о том, чтобы Азиза вышла [на сцену, чтобы закрыть концерт]. Можно было не посылать его, а как-то поговорить по-мужски по другому. Надо уметь разговаривать»,

— подчеркнул он.

Напомним, что звезда 90-х, рок-певец Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Мужчина был застрелен неизвестным перед выходом на сцену возле гримерки.

Спустя много лет, в ноябре 2018-го, экс-сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломов подтвердил, что пистолет, из которого застрелили Талькова, незаконно принадлежал телохранителю певицы Азизы – Игорю Малахову. Последний получил срок за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия. Тот же источник добавил, что певец принимал участие в потасовке с Малаховым.