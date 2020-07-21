55-летняя Элизабет Херли насладилась теплым днем топлес, сделав его для фанатов лишь жарче

Популярная актриса Элизабет Хёрли относится к тому виду женщин, которые с возрастом становятся лишь краше. Звезда часто радует фанатов в «Инстаграме» откровенными фото в бикини, и, глядя на них, трудно поверить, что Лиз уже 55 лет. В этот раз актриса решила побаловать фанатов снимком в купальнике без верха, но, чтобы не выйти за рамки приличия, накинула сверху рубашку.

Звезда расположилась на траве, раскинув руки и наслаждаясь лучами солнца. Предстала женщина вполне в домашнем виде — без укладки и макияжа. А чтобы образ был поинтереснее, Лиз надела кулон на тонкой цепочке. Поклонники были поражены в самое сердце таким снимком кумира, осыпав её комплиментами в комментариях.

Элизабет Хёрли сейчас вовсю наслаждается передышкой между съёмками в своём загородном доме, стараясь соблюдать самоизоляцию. Среди её последних крупных проектов можно назвать сериал «Члены королевской семьи», в котором она сыграла одну из главных ролей — королеву Хелену. Также звезда стала участницей сериала «Беглецы» вселенной Marvel, где выступила в качестве суперзлодейки Морганы ле Фэй.