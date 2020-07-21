Почему нельзя есть фрукты и ягоды после обеда

Соблазн велик, но от такого десерта — одни неприятности.
Казалось бы, что может быть плохого или вредного в том, чтобы после вкусного и плотного обеда вместо тортика, булочки или печенья побаловать себя на десерт полезными сезонными фруктами и ягодами — абрикосами, черешней, смородиной, малиной? Оказывается, сразу после основной еды так перекусывать неразумно. Об этом Wday.ru рассказал специалист.
Во-первых, нельзя есть ягоды и фрукты после еды людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. А это большинство из нас: у кого повышенная кислотность, у кого гастриты или другие воспалительные заболевания кишечника. В этом случае организм ослаблен, кишечник работает неважно, и огромное количество полезных веществ — микроэлементов, сахара, которые мы получаем в том числе и из фруктов, — перевариваются хуже, что создает дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
Во-вторых, избыточное количество белков вместе с сахарами может вызвать повышенное газообразование. Так что, если человек хорошо пообедал, а потом еще поел ягод, то у него может быть вздутие. Это не то чтобы вредно, ничего глобального в этом нет, но неприятные ощущения и дискомфорт гарантированы.
Впрочем, натощак ягоды и фрукты тоже есть не стоит. Это тоже чревато проблемами с пищеварительным трактом.
«Считаю, фрукты и ягоды лучше есть после еды, а не натощак. Они часто кислые, и если их есть натощак, то может быть обострение гастрита. Это хроническое заболевание, которое, раз возникнув, остается на всю жизнь и при тех или иных условиях обостряется. К тому же если человек съест фрукты и ягоды между приемами пищи, то перебьет себе аппетит, и у него следующий прием пищи сместится. Если они сладкие, то они заменят ему полноценный ужин, потому что он наестся сахара вместо нормальной еды».