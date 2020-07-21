Почему нельзя есть фрукты и ягоды после обеда

Лучше всего фрукты и ягоды сделать перекусом, а завтрак и обед — основным приемом пищи, то есть разнести их часа на два. Например, обед, а спустя два часа после него — ягоды. Минимальное время, которое стоит выждать между приемом пищи и ягодным десертом, — 30—40 минут.

К слову, это не единственное мнение: специалисты Роспотребнадзора тоже советуют не заедать обед ягодами. Например, та же черешня вызовет сильнейшее вздутие и несварение. Так и до конфуза недалеко. А если съесть за один раз больше 300—400 граммов ягоды, то может случиться диарея. А еще нужно помнить, что некоторым черешню вообще нельзя.