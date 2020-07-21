Ушла от Ди Каприо к медитации: 40 лет Жизель Бундхен

С 2009 года Жизель замужем за игроком в американский футбол Томом Брэди. У супругов двое детей: сын Бенджамин и дочь Вивиан

В 2005 году Жизель рассталась с Леонардо Ди Каприо — свой внезапный разрыв с голливудским актером после пяти лет, проведенных вместе, она объяснила лишь в 2018-м в своей книге. Как оказалось, дело было в ее стремлении к здоровому образу жизни, которое Ди Каприо никак не разделял.

«Больше не оглушая себя курением, алкоголем и бесконечной работой, я все лучше и лучше понимала, какие вещи я для себя не выбираю, — писала Жизель. — Была ли я одинока в желании серьезно искать себя, пока он оставался тем же самым? В конце концов, к сожалению, ответ оказался — «да».

В 2004-м, однако, к Жизель пришло осознание, что она живет неправильно — несмотря на головокружительную карьеру. К тому моменту она уже больше 70 раз появилась на обложках Vogue разных стран, подписала очередной контракт с Victoria's Secret на $25 млн и встречалась с Леонардо Ди Каприо. И страдала от чудовищных приступов панической атаки. «Когда у меня случалась паническая атака, мне казалось, что я умру, — писала Жизель в книге «Lessons: My Path to a Meaningful Life» («Уроки: мой путь к осознанной жизни»), вышедшей в 2018 году. –

Мне было страшно. Я не могла дышать. И я осознала, что сама это создаю: мы своими действиями создаем свою жизнь — и у нас есть выбор.

Я выбрала прийти к нынешней повседневности, потому что это был инструмент, который я нашла для самоисцеления».

Бразильской супермодели Жизель Бундхен исполнилось 40 лет: девушка, когда-то завоевавшая свое место на подиуме благодаря характерной «топающей» походке, сегодня – гордость своей страны и активный борец за сохранение окружающей среды. А еще — гуру здорового образа жизни, преимущества которого несложно обнаружить, глядя на фотографии.

В 1999 году она стала сенсацией модельного бизнеса — именно тогда модные журналы провозгласили, что актуальными снова стали здоровое тело и кожа с легким загаром после нескольких лет «героинового шика» и андрогинных фигур девушек и юношей. Со своими пропорциями тела — соотношение объемов груди, талии и бедер составляет 36-24-35 — Жизель Бундхен стремительно сделала карьеру. Ей было 13, когда вместе с двумя из своих пяти сестер Жизель начала ходить в модельную школу (по настоянию матери — та хотела, чтобы у девочки выправилась осанка).

В 14 лет Жизель заняла второе место на конкурсе Elite Model Look в Сан-Паулу. В 20 — уже подписала контракт с бельевым брендом Victoria's Secret, чтобы через год стать одной из самых высокооплачиваемых моделей мира.

Как рассказывала Жизель The Guardian в январе этого года на презентации новой косметической линейки Dior в Шанхае — модель стала ее лицом, — она чувствовала себя плохо из-за образа жизни. «Каждый вечер я ела стейк с жареной картошкой. Я курила, выпивала по бутылке вина, а по утрам пила кофе. Это было нехорошо», — вспоминает Жизель. И хотя это не выглядит как преступление, для нынешней Жизель такие вещи, как мясо, вино и кофе, — причина плохого самочувствия: «У меня были перепады настроения, я не принимала наркотики, но я все равно не могла спать, потому что пила слишком много кофе».

Сейчас Жизель Бундхен замужем за известным игроком в американский футбол Томом Брэди – они поженились в 2009 году и воспитывают двоих детей, 10-летнего Бенджамина и 7-летнюю Вивьен. Жизель стала гуру осознанности, апологетом трансцедентной медитации и борцом за чистоту окружающей среды.

Здоровье Жизель помогают поддерживать режим питания, упражнения и медитация.

Она не говорит, что сидит на диете, но давно отказалась от табака, алкоголя и сахара, крайне редко ест мясо и молочные продукты и в основном питается растительной пищей. Физические нагрузки — это йога, но не только она: Жизель Бундхен также занимается высокоинтенсивными тренировками, которые проходят бойцы ММА, с элементами бокса и кикбоксинга.