Ровно 55 лет назад для финских туристов вновь открылось новое экзотическое направление – Советская Эстония

Писательница и журналистка Кулле Райг хорошо помнит июль 65-го года. Тогда возобновилось прерванное войной паромное сообщение между Хельсинки и Таллинном. В то время 24-летняя Райг работала в Эстонии гидом и переводчиком для финских туристов.

– Всё стало ближе, как бы живее. Когда началось это сообщение и люди стали приезжать, мы, конечно, получили много духовной пищи. Всегда были в порту. Гиды, например, ждали новые номера журналов Suomen Kuvalehti, Kanava и так далее. Их ввозили контрабандой, – рассказывает Райг.

Кроме пищи для души, туристы контрабандой доставляли и широкий ассортимент товаров, например, джинсы, колготки и жевательную резинку.

– Я говорю о духовной пище, но люди, конечно, нуждались и в этих пакетах с кофе.

В советское время существовали лишь готовые туры, и за пределы Таллинна можно было добраться только с гидом. Финны обычно останавливались в маленькой гостинице Таллинн. В 70-е ей на смену пришла первая высотка в городе – отель Виру. Там, однако, и у стен были уши.

– Обычно подслушивали послов, гидов, священников. Они вызывали подозрения у наших властей, – отмечает Павел Базаров, экскурсовод Музея КГБ в отеле Виру.

Всё же, по словам Кулле Райг, КГБ не особенно интересовался финнами.

– Возможно, финны огорчатся, когда я скажу, что за ними не особо следили. Интересовали американцы, западные немцы и эстонские эмигранты, которые приезжали из Швеции и других стран. Финны же были таким повседневным явлением.