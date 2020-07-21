Винтажное платье обворожительной дочери Урганта очаровало поклонников

Дочь Ивана Урганта,19-летняя Эрика Куталия, опубликовала в инстаграме несколько новых снимков. Девушка позирует в винтажном платье-комбинации молочного цвета и шляпе от бренда Lack of Color.

Ранее дочка ведущего устроила фотосессию в метро, показала видео с бойфрендом и снялась на пляже.

Отметим, Иван Ургант женат на маме Эрики, Наталье Кикнадзе. Эрику и ее брата Нико, которые родились в первом браке Натальи, шоумен и телеведущий называет своими детьми. У Ивана и Натальи есть также две младшие дочери, Валерия и Нина.