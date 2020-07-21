Наталья Рудова заинтриговала сеть страстным поцелуем с незнакомцем

37-летняя Наталья Рудова тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Однако накануне актриса удивила поклонников неожиданным романтичным снимком с мужчиной. На фото, опубликованном в Instagram-stories звезды, молодые люди нежно целуются, передает Леди Mail.ru.
На совместном снимке лица актрисы не видно, и некоторые могли усомниться в том, что в кадре действительно она. Однако Рудова поспешила поделиться еще одним фото, на котором позирует в том же самом черном платье в горох.
Личность таинственного спутника артистка так и не раскрыла. К слову, менее месяца назад в интервью PeopleTalkTV Наталья говорила, что не состоит в отношениях.
Ранее Рудова похвасталась идеальным прессом, показала «горячий» снимок в микротопе и восхитила сеть длинными ногами в бикини.