Обиженный Федор Добронравов уволился, отказавшись от зарплаты с шестью нулями

Месяц назад стало известно, что актер решил покинуть Театр Сатиры, в котором прослужил более 15 лет. Как оказалось, Федора Добронравова не устроили нынешние условия работы, хотя ему и предлагали довольно высокую заработную плату, сообщает Starhit.
Чунихина отметила, что руководство культурного учреждения не обижает сотрудников зарплатами. «Миллион — вместе с надбавками и премиями, которыми распоряжается директор. Его право, кому какую премию давать. У нас в театре вообще очень хорошие зарплаты. Народные артисты получают по 400 тысяч рублей», — продолжила она.
К слову, столь неплохие суммы зарабатывают не только маститые актеры, но и те, кто только начал свой путь в кинематографе.
«Да, наш директор и такие надбавки делает. Молодые артисты тоже хорошо зарабатывают. Все довольны. У нас же огромный зал на 1200 мест. Хорошая прибыль от продажи билетов, которая дает возможность жить по-человечески. Сейчас, конечно, ситуация иная, поскольку театр не работает, спектакли не играем», — подчеркнула Бронислава Чунихина в разговоре с «Комсомольской правдой».
Руководство настаивало на том, чтобы Федор Викторович не растрачивал себя на другие проекты — вне театра. Но 58-летний артист, который, как известно, сегодня очень востребован и на телевидении, и в кино, посчитал это невозможным.
«Федор приносил мне свое расписание, чтоб мы знали, когда он может играть, а когда у него сторонняя занятость. И мы подстраивались под него. Когда Федору было плохо с сердцем, когда он серьезно болел, наш директор Мамед Гусейнович предложил ему миллион рублей в месяц, лишь бы Федор не мотался по городам и весям. Нет, Добронравов, отказался, мол, буду работать, как раньше. Тогда ему предложили написать заявление, что зарплату он будет получать только за те дни, которые отрабатывает в театре. Понятно, что оклад стал меньше. Федор обиделся. И решил уйти», — поделилась заведующая труппой Бронислава Чунихина.