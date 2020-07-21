Обиженный Федор Добронравов уволился, отказавшись от зарплаты с шестью нулями

Чунихина отметила, что руководство культурного учреждения не обижает сотрудников зарплатами. «Миллион — вместе с надбавками и премиями, которыми распоряжается директор. Его право, кому какую премию давать. У нас в театре вообще очень хорошие зарплаты. Народные артисты получают по 400 тысяч рублей», — продолжила она.

К слову, столь неплохие суммы зарабатывают не только маститые актеры, но и те, кто только начал свой путь в кинематографе.

«Да, наш директор и такие надбавки делает. Молодые артисты тоже хорошо зарабатывают. Все довольны. У нас же огромный зал на 1200 мест. Хорошая прибыль от продажи билетов, которая дает возможность жить по-человечески. Сейчас, конечно, ситуация иная, поскольку театр не работает, спектакли не играем», — подчеркнула Бронислава Чунихина в разговоре с «Комсомольской правдой».

Руководство настаивало на том, чтобы Федор Викторович не растрачивал себя на другие проекты — вне театра. Но 58-летний артист, который, как известно, сегодня очень востребован и на телевидении, и в кино, посчитал это невозможным.