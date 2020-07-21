Кадриорг отмечает день рождения и устраивает праздничную программу

Завтра, 22 июля, в Кадриоргском художественном музее состоятся праздничные мероприятия в честь 302-го дня рождения Кадриоргского дворцово-паркового ансамбля. В этом году торжества приурочены также и к двум юбилеям: в этот день отмечается двадцатилетие Кадриоргского художественного музея и реконструированного Цветочного сада.

В праздничной программе – традиционные «Игры в дворцовом саду» для детей и всей семьи, экскурсии в парке и музее, а также ярмарка цветов и вечерний гала-концерт. По случаю дня рождения в парке пройдут бесплатные мероприятия, билет в каждый из музеев в Кадриорге будет стоить 1 евро.

Кульминацией праздника станет гала-концерт «Свет и тень», на котором выступят Элина Нечаева, Мадис Арро, Герман Голами и Биргит Варьюн, а также будет показана танцевальная постановка хореографа Ингмара Йыэла.

В этом году отмечается 302 года с момента основания Кадриорга. День рождения Кадриоргского дворцово-паркового ансамбля празднуется 22 июля, потому что именно в этот день в 1718 году царь Петр I и римский архитектор Николо Микетти определили местоположение и облик будущего летнего дворца и сада. Двадцать второго июля 2000 года в отреставрированном Кадриоргском дворце начал работу музей, посвященный европейскому и русскому искусству. В тот же день состоялось торжественное открытие реконструированного по старинным чертежам Цветочного сада Кадриорга. Поэтому мероприятия «Кадриорг-302» посвящены именно Цветочному саду и Кадриоргскому художественному музею, которые отмечают свое двадцатилетие.

В планах парка Кадриорг важное место занимает продолжение реконструкции исторического регулярного парка. Воссозданный 20 лет назад Цветочный сад был первым этапом, за которым должна была последовать разработка оформления Нижнего сада, а также восстановление регулярного сада при Доме Петра I. В течение последних лет история обоих частей парка была тщательно исследована как по архивным источникам, так и в ходе археологических исследований.