Участницу «Дома-2» удерживали и избивали на проекте

23-летняя Ирина Наумова рассказала, что ее силой удерживали на проекте, а при попытке уйти — избили. Она уточнила, что обратилась в полицию, где написала заявление с требованием открыть уголовное дело, но получила отказ. После этого Наумова пришла к депутату Госдумы Владимиру Бурматову.

По словам Наумовой, ей не разрешали покидать место съемок.

«Я чувствовала себя в клетке и в западне. Не знала, как мне поступать»,

— цитирует ее пресс-служба депутата.

Она сообщила, что в один день ее заперли на ночь с другим участником проекта. Напуганная Наумова выломала окно и вылезла из здания, после чего вызвала такси. На улице девушку задержали восемь сотрудников, которые «порвали куртку, толкали и таскали ее за волосы».

«Это физическое насилие, оно ни в какой мере не должно быть применимо»,

— подчеркнула бывшая участница шоу. По словам девушки, ее отпустили только когда поняли, что она вызвала полицию. Бурматов сообщил, что обратился в прокуратуру с целью добиться возбуждения уголовного дела.