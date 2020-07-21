В центре Таллинна сегодня пройдет концерт на крыше едущего автобуса

«Согласно прогнозу синоптиков, погода располагает к проведению концерта, и мы очень рады, что совместно с Lexsoul Dancemachine и Hulkurbuss можем предложить горожанам и гостям столицы нечто особенное – концерт на крыше едущего автобуса», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Впервые на улицах Таллинна можно будет увидеть раскрашенный автобус Hulkurbuss, на крыше которого выступит Lexsoul Dancemachine. Автобус выезжает в 19:00 из Пирита в направлении Кесклинна и будет колесить по улицам района. Автобус поедет по улице Рейди в направлении порта, затем повернет в сторону Сюдалинна, проедет по улице Лийвалайа в сторону Веэренни, а затем вернется в центр и по Тоомпуйестеэ поедет в порт Ноблесснер (точный маршрут обозначен на карте). Автобус не берет пассажиров.

Концерт продлится около трех часов. На нем будет звучать музыка из свежего альбома ансамбля Lexsoul Dancemachine – Lexplosion II. Lexsoul Dancemachine является флагманом эстонской музыки в стиле фанк-соул, группа существует с 2013 года. Музыка группы известна во всем мире. Например, альбом Lexplosion II дошел до радиостанции Би-би-си. В группу входят Роберт Линна, Мартин Лаксберг, Йоонас Сарапуу, Каспар Сало, Юрген и Кристен Кютнер.

Изначально концерт был запланирован на 2 июля, но из-за плохой погоды его пришлось перенести.