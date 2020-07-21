«Она — его самое изящное произведение!» Дроботенко показал редкое фото дочери Задорнова

Прославленный российский юморист, теле- и радиоведущий Сергей Дроботенко в честь дня рождения покойного друга и коллеги Михаила Задорнова опубликовал в сети трогательное фото с его дочерью — 30-летней Еленой.

В Instagram Дроботенко напомнил поклонникам, что 21 июля сатирику и драматургу исполнился бы 71 год. Артист ушел из жизни, когда ему было всего 69 лет, в результате последствий онкологического заболевания. Как отмечает друг Задорнова, к счастью, его дело продолжает жить и во многом именно благодаря дочери, унаследовавшей от отца писательский талант.

«Рядом со мной самое изящное произведение Михаила Задорнова. Прекрасное по форме и содержанию. Елену Михайловну Всевышний полюбил сразу. Поцеловал и благословил. Характер, сарказм — это от папы. Нежнейшее нутро лирика — это уже свое», — написал юморист.

Дроботенко обратился к дочери Задорнова, а также к его близким людям и поклонникам, искренне поздравив с днем рождения великого сатирика. При этом, Сергей от всего сердца пожелал успехов дочери покойного юмориста в труде и творчестве, заметив, что каждая написанная ею строчка олицетворение голоса Михаила.

«Ленуся, помни: каждая строчка твоего стихотворения — это стук его сердца на этой земле. Пиши. Это просьба. Это желание. Это приказ, черт возьми!» — заявил Дроботенко.

Instagram @jzadornova