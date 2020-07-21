Кадыров с пулеметами в руках показал своих 14 детей, отреагировав на санкции США

Позднее сам Кадыров ответил на заявление госсекретаря США Майка Помпео о внесении его в черный список и предложение ввести санкции не только против лидера Чечни и двух дочерей, но и 12 других его детей.

Своим мнением Рамзан Кадыров поделился в Telegram-канале. Пост лидер Чечни сопроводил публикацию фотографией со своими 14 детьми, женой и, предположительно, внуком. «Чеченский институт семьи крепче ваших санкций! И даже если у Медни Мусаевны (жены Кадырова - прим. ред.) или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Не ради ваших грязных политических игр, не по моей просьбе, а ради государства, народа и семьи», - написал он, отметив, что на защиту чести и достоинства страны готов встать любой чеченец.