Звезда «Интернов» Боря Левин уехал из России и работает официантом

Его персонаж был весьма популярным. Неожиданно для поклонников после третьего сезона Шаракоис покинул проект. Как он сам признался, боялся стать заложником одной роли. Однако построить успешную карьеру Дмитрию так и не получилось. Одна за другой его работы в кино получали только критику. Позже актер вовсе пропал с радаров, предпочитая играть только в театре. Как стало известно, в 2019 году Шаракоис покинул Россию. Он переехал на ПМЖ в Лондон. Первое время актер работу на стройке, теперь устроился официантом в популярный ресторан. Помимо этого Шаракоис ведет блог в социальных сетях, где рассказывает, как переехать жить в Европу. Но на актерской карьере Дмитрий крест не ставит. Время от времени он приезжает в Москву, чтобы принять участие в пробах или сыграть в спектакле.