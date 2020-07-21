Прокуратура потребует Ефремову срок от 5 до 12 лет

Московской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу артиста Михаила Ефремова. Об этом рассказала начальник пресс-службы московского надзорного ведомства Людмила Нефедова. Известно, что уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу.

Слова Нефедовой приводит РИА «Новости». «Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. »а« ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - пояснила представитель надзорного ведомства.

Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Ефремов в настоящее время находится под домашним арестом в ожидании судебного разбирательства. Адвокат потерпевших по делу заявил, что первое заседание может пройти в начале августа. Актер узнал о том, что уголовное дело отправлено в Пресненский суд, от своих адвокатов. «В суде будем искать истину: как это было, что было, Ефремов виноват, не виноват – суд как раз установит», – сказал юрист Эльман Пашаев.

Друзья актера рассказали телеканалу «Россия», что, находясь под домашним арестом, он отказался от алкоголя, пьет минералку и не смотрит новости.

8 июня Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, выехал на полосу встречного движения на улице Смоленская площадь. Произошло столкновение с белым фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, умер через несколько часов в НИИ им. Склифосовского от полученных травм. Установлено, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.