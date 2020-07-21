Бывший политик Ольга Иванова развелась и строит карьеру на телевидении

У Ольги уже имеется опыт работы на телевидении, а также умение выступать на публике. Вести эфир Ольга будет с Андреем Титовым. Вполне возможно, что после недельного эфира Иванова продолжит работу на телевидении. Свою карьеру в политике Ольга считает завершенной. Кстати, завершился и ее брак.

Ольга Иванова рассказала нашему порталу, что с теперь уже бывшим мужем они были знакомы и жили вместе более десяти лет. «Развод, думаю, никогда не дается легко. Почему? Наверное, просто разошлись в каких-то бытовых вопросах, жизненных обстоятельствах. Не было измен и третих лиц, нет таких историй, как у Сирет и Мартина. Мы стараемся максимально действовать в интересах ребенка - ему сейчас шесть с половиной лет. Пытаемся дружески разойтись и счастливо строить дальнейшую судьбу отдельно друг от друга, но с общим сыном. Мы друг другу благодарны за прожитые вместе годы. Мы люди взрослые и расходимся по-взрослому, это нормально», - подытожила Ольга.