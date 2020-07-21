37-летняя Ники Минаж беременна первенцем от мужа-уголовника

«Любовь. Брак. Детская колясочка. Переполнена волнением и благодарностью. Спасибо всем за хорошие пожелания», – подписала один из снимков артистка.

Певица ожидает ребенка от своего супруга Кеннета Петти, за которого она вышла замуж в прошлом году. Отметим, что Кеннет ранее был осужден за непредумышленное убийство и числится как сексуальный преступник.

В своей песне All Things Go Ники Минаж рассказывает, что в подростковом возрасте она сделала аборт. Ранее певица признавалась, что тяжело пережила этот момент.