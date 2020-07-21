37-летняя Ники Минаж беременна первенцем от мужа-уголовника

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж объявила о своей беременности первенцем. На личной странице в Instagram артистка опубликовала снимки, на которых позирует в нижнем белье и с заметно округлившимся животиком.
«Любовь. Брак. Детская колясочка. Переполнена волнением и благодарностью. Спасибо всем за хорошие пожелания», – подписала один из снимков артистка.
Певица ожидает ребенка от своего супруга Кеннета Петти, за которого она вышла замуж в прошлом году. Отметим, что Кеннет ранее был осужден за непредумышленное убийство и числится как сексуальный преступник.
В своей песне All Things Go Ники Минаж рассказывает, что в подростковом возрасте она сделала аборт. Ранее певица признавалась, что тяжело пережила этот момент.
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