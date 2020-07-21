Гороскоп на 21 июля: Овнам лучше помалкивать, а Весам не стоит бояться проблем

Овен

Не распространяйтесь о своих планах. Ваша проницательность поможет вам добиться успехов во многих сферах жизни.

Телец

Звезды рекомендуют провести этот день в уединении, накапливая силы на будущее, потому что окружающие вас не понимают.

Близнецы

Займитесь самообразованием. Вам будут легко даваться новые знания, и процесс обучения пройдет интересно.

Рак

Проявите осторожность и не соглашайтесь на авантюрные предложения. Также поберегите свой кошелек.

Лев

В этот день окружающие легко соглашаются с вашими доводами и объединяются вокруг ваших планов и идей.

Дева

День принесет много неразрешимых вопросов, над которыми придется задуматься. Будьте готовы давать непростые ответы.

Весы

В этот день важно быть осмотрительными и без необходимости не лезть на рожон. Проблемы разрешатся сами, пишиет «Сегодня».

Скорпион

Вам будет сопутствовать удача, но для этого соблюдайте все договоренности и следуйте ранее намеченным планам.

Стрелец

Вам предстоит решать проблемы близких людей, а собственные сложные вопросы придется отодвинуть на второй план.

Козерог

День подходит для решения разного рода юридических вопросов. Не откладывайте то, что можно сделать сейчас.

Водолей

Любимому человеку потребуется ваша помощь и внимание, так что рабочие вопросы уступят место личным планам.

Рыбы