Гороскоп на 21 июля: Овнам лучше помалкивать, а Весам не стоит бояться проблем

Этот вторник с самого раннего утра будет находиться под управлением интуитивного 2-го лунного дня, символом которого является рог изобилия. Ваш внутренний голос подскажет, с кем вам лучше общаться, в каких местах находиться и какие продукты полезнее употреблять в пищу.
Овен
Не распространяйтесь о своих планах. Ваша проницательность поможет вам добиться успехов во многих сферах жизни.
Телец
Близнецы
Займитесь самообразованием. Вам будут легко даваться новые знания, и процесс обучения пройдет интересно.
Рак
Лев
В этот день окружающие легко соглашаются с вашими доводами и объединяются вокруг ваших планов и идей.
Дева
День принесет много неразрешимых вопросов, над которыми придется задуматься. Будьте готовы давать непростые ответы.
В этот день важно быть осмотрительными и без необходимости не лезть на рожон. Проблемы разрешатся сами, пишиет «Сегодня».
Скорпион
Вам будет сопутствовать удача, но для этого соблюдайте все договоренности и следуйте ранее намеченным планам.
Стрелец
Вам предстоит решать проблемы близких людей, а собственные сложные вопросы придется отодвинуть на второй план.
Козерог
День подходит для решения разного рода юридических вопросов. Не откладывайте то, что можно сделать сейчас.
Водолей
Любимому человеку потребуется ваша помощь и внимание, так что рабочие вопросы уступят место личным планам.
Рыбы
Вас ждет нескучный день. Вы найдете себе занятие по душе и на работе, и дома, решая бытовые вопросы.