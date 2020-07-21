Эстонская блоггер Трийну Лиис: ложь, клевета и разжигание ненависти — это ненормально

Последние три дня выдались для Трийну Лиис очень трудными, поскольку блоггер Estonian with a backpack сделала публикацию о ней. Также Трийну столкнулась с издевательством на форуме Perekool.

Основной причиной столь оживлённого внимания к Трийну стало то, что у неё на руке появилась татуировка с изображением львицы, которую она ассоциирует со своим возлюбленным Джастином Макнейрном, которого она нашла в Австралии. Однако Трийну ещё не встречала Джастина в реальной жизни, из-за чего многие фанаты убеждают своего кумира, что с такой татуировкой можно было бы подождать.

Вот почему законодатель трендов решила воспользоваться услугами адвоката Роберта Сарве, который помог Трийну в борьбе с онлайн-комментаторами Бриггитой Сюзанне Хундь и Марикой Королевой. Трийну Лиис дала понять своём в Instagram, что их мишенью стали комментаторы форума Perekool.

«Осмеливаешься сказать, найди в себе смелость взять за свои слова ответственность», – написала законодатель трендов. «Это нормально, сказать, что у кого-то некрасивое платье или оно не подходит, а вот открытая ложь, клевета и подстрекательство к ненависти – уже точно нет», – добавила она в истории в Instagram.

Трийну Лиис назвала публикацию Estonian with a backpack, с которой все начиналось, издевательством. «Я тоже не все в жизни делала идеально. И я совершаю ошибки, но что сделали вы – это Я не все сделал правильно в своей жизни. Я также делаю ошибки, но то, что сделала ты, преднамеренно и на пустом месте», – ответила Трийну Лиис блоггеру.