Восемь ошибок мышления, которые делают вас тревожными

Выводы, основанные на эмоциях

Для этой ошибки мышления характерно приравнивать эмоции к реальности. Вы можете думать: «Это так, потому что я так чувствую». При этом не учитываете факты, которые свидетельствуют об обратном. Как и в случае с мыслями, вы придаете большое значение переживаниям и вместо того, чтобы подвергать их сомнению и взглянуть в лицо фактам, верите именно эмоциям.

Ярлыки

Многие из нас склонны навешивать ярлыки. Мы наделяем себя или других бездоказательными характеристиками, как правило носящими негативный оттенок, например «неудачник», «плохой», «никчемный», «глупый», «страшный» и т. д. Таким образом мы обесцениваем себя или свое окружение. Ведь если плохой, значит, ничего хорошего в жизни не светит. Значит, должен страдать. Если никчемный, то нечего и пытаться что-то сделать. Если неудачник, то заведомо известно, что у него ничего не получится. Такое обесценивающее отношение становится привычкой, и человек начинает постоянно тревожиться. Подумайте: может ли ярлык сказать что-то о сложной личности человека? Конечно, нет.

Обесценивание положительного

Если вы привыкли к беспокойству и тревоге, скорее всего, вам свойственна эта ошибка мышления. Обесценивание положительного — что-то вроде туннельного зрения. Вы видите только плохое, а все, что попадает в категорию хорошего, игнорируется, отрицается и обесценивается. Не придаете значения фактам, драматизируете, например умаляете собственные заслуги и успехи, считая, что просто повезло. Думаете, что на работу приняли, потому что не разглядели как следует или вообще по ошибке, но игнорируете факт того, что вы специалист, достойный ранее вакантной должности. Даже если знаете, что дело завершится хорошо, отрицаете благоприятный итог и ожидаете, что что-то обязательно пойдет не так.

«Чтение мыслей»

Оно создает невероятное количество проблем и постоянно вызывает недопонимание. Этой ошибкой «заражены» многие. Когда «читаете мысли», вы убеждены, что знаете, о чем думают и чего хотят другие. «Он косо посмотрел на меня. Он точно меня ненавидит», — считаете вы и принимаетесь переживать и беспокоиться. Когда думаете за кого-то, то, скорее всего, просто мотаете себе нервы. Наверняка знать мысли другого человека невозможно. Ваши умозаключения способны привести только к вашим же собственным неприятным мыслям и эмоциям. Вы подумали за кого-то, сделали выводы, испортили себе настроение и от этих мыслей стали тревожиться. Проблема «чтения мыслей» — в опоре на мысли и переживания и полном игнорировании фактов и реальности.

Персонализация