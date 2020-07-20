«Складной человек», который 28 лет не разгибался, вышел из больницы с прямой спиной

46-летний Ли Хуа из китайской провинции Гуандун спустя многие годы смог посмотреть в лицо своей матери, и всё благодаря врачам. С 18 лет у мужчины начались серьёзные проблемы со спиной, и обследование показало, что дело в анкилозирующем спондилоартрите, или болезни Бехтерева, которая постепенно согнула Ли Хуа пополам. Между его головой и бёдрами осталось всего пять сантиметров. Из-за своего вида мужчина получил прозвища «складной человек» и «человек — перочинный нож».

Когда состояние Ли Хуа ухудшилось, его мать, которая ухаживала за ним почти 30 лет, отвезла его в больницу. Врачи объяснили, что такое состояние не только неудобно мужчине, но и опасно для жизни. Оно влияет на внутренние органы, которые вскоре перестанут работать, что приведёт к смерти, пишет Life.ru.

Мать вместе с больным. ФОТО: Asia Wire

«От людей я узнала, что тут ему могут помочь, потому и обратилась. Я начала ухаживать за ним в свои 43 года, сейчас мне 71. Я потратила все деньги, но так и не смогла его вылечить. А кто будет присматривать за ним, когда я умру?»,

— переживала Тан Дончен, мать Ли Хуа.