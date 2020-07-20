Яна Рудковская готовится стать матерью в четвертый раз

В одном из недавних интервью звезда призналась, что уже неоднократно пыталась забеременеть. Ради мечты она проходила длительные обследования, пила гормональные препараты и делала несколько ЭКО, но все тщетно. Последним шансом на рождение еще одного наследника стало суррогатное материнство.

Как отметила Яна Рудковская, радостное событие произойдет очень скоро. Это означает, что, возможно, уже сейчас кроху вынашивает посторонняя женщина. Продюсер не стала раскрывать подробностей, уточнив, что сообщит о пополнении, как только оно произойдет.

Услугами суррогатной матери воспользовались многие звезды российского шоу-бизнеса. Например, Гарри и Лиза Галкины появились на свет благодаря этой процедуре. Филипп Киркоров также стал отцом с помощью посторонней женщины, которая выносила для него Аллу-Викторию и Мартина-Кристина.

Также, по слухам, двое детей Сергея Лазарева родились благодаря "суррогату". Правда, певец все отрицает и отказывается раскрывать личность матери своих отпрысков.