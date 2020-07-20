«Все, хватит. Я так уже не хочу»: Елена Ваенга ответила на вопросы СМИ о выступлениях

Елена объяснила, что пока границы закрыты. Она не может ответить на вопрос, куда же она хотела бы поехать. Но отдыхать ей понравилось.

«Но моя самая большая радость - это отдых. Я 10 лет беспрестанно работала, но у меня не было возможности. Я прям Бога просила, и он меня услышал - я сижу дома.»

Наконец-то я живу с ребенком, живу с бабушкой, живу с мамой. Наконец-то я живу в своем доме, а не в гостинице. Я хожу по дому, даже стены глажу - миленькие мои, родненькие», - сказала она журналистам.

Ваенга указала, что ей не надоело пять месяцев сидеть дома.

«Нет! И вообще я сделала вывод, что так я работать больше не буду. Все, хватит. Я так уже не хочу»,

- подытожила она.