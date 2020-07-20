Пн, 20.07.2020
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«Все, хватит. Я так уже не хочу»: Елена Ваенга ответила на вопросы СМИ о выступлениях

Елена Ваенга на сцене "Дзинтари" - первый день фестиваля

ФОТО: Янис Шкапарс/TVNET

Популярная исполнительница Елена Ваенга выступила на фестивале «Славянский базар» в Беларуси. За кулисами она ответила на несколько вопросов журналистов портала «Комсомольская правда». Конечно, часть из них были о самоизоляции и карантине, пишет rus.tv.net.

Елена объяснила, что пока границы закрыты. Она не может ответить на вопрос, куда же она хотела бы поехать. Но отдыхать ей понравилось.

«Но моя самая большая радость - это отдых. Я 10 лет беспрестанно работала, но у меня не было возможности. Я прям Бога просила, и он меня услышал - я сижу дома.»

Наконец-то я живу с ребенком, живу с бабушкой, живу с мамой. Наконец-то я живу в своем доме, а не в гостинице. Я хожу по дому, даже стены глажу - миленькие мои, родненькие», - сказала она журналистам. 

Ваенга указала, что ей не надоело пять месяцев сидеть дома. 

«Нет! И вообще я сделала вывод, что так я работать больше не буду. Все, хватит. Я так уже не хочу», 

- подытожила она. 

Галерея: Елена Ваенга на репетиции в Юрмале 

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