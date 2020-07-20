Джонни Депп спрятал между ягодиц дорогой подарок для Кейт Мосс

Уточняется, что инцидент произошел в 1994 году — именно тогда между звездами завязались отношения. Артиста так поразило знакомство с Мосс, что он купил для нее бриллиантовое колье. По словам модели, он засунул его между своими ягодицами.

В ходе обсуждения этого романа Депп вспомнил, что они с Мосс занимались сексом во всех 63 номерах отеля «Шато Мармон». На день рождения возлюбленной актер наполнил ванну шампанским. При этом отмечается, что однажды полиция приехала в гостиницу к паре, где обнаружила разгромленный номер и находящуюся в состоянии опьянения модель. Актер заявил, что в беспорядке виноват спрятавшийся в шкафу броненосец, однако полиция не обнаружила никаких животных в номере.

Броненосец ФОТО: Wikipedia.org