Низость: вскрылись темные делишки Телегина с имуществом Пелагеи

Несколько лет назад Телегин продал машину Пелагеи, немного добавил и на вырученные деньги купил шикарное транспортное средство. Это была единственная семейная машина. И вдруг на сайте по реализации элитных авто появилось объявление о продаже того самого оранжевого Bentley!

«Иван, вероятно, решил под шумок слить эту машину, но ее опознали в интернете, – рассказали в окружении пары. – Поскольку авто было эксклюзивным, сделать это было не так сложно. Хотя по суду сделку можно легко заблокировать». По словам инсайдера, от человека, который покушался не только на приобретенный в ипотеку дом, но и на квартиру, купленную через два месяц после свадьбы на деньги тещи, можно было и не такого ожидать.