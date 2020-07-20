Низость: вскрылись темные делишки Телегина с имуществом Пелагеи

Когда стало известно о разводе Пелагеи с Иваном Телегиным, казалось, все будет интеллигентно и уважительно. Как-никак более трех лет в браке, растет дочь Таисия. Однако полилась грязь, сообщает портал Dni.ru.
Хоккеист, судя по всему, пытается пустить певицу по миру. Он намерен заполучить и квартиры, и машины.
Несколько лет назад Телегин продал машину Пелагеи, немного добавил и на вырученные деньги купил шикарное транспортное средство. Это была единственная семейная машина. И вдруг на сайте по реализации элитных авто появилось объявление о продаже того самого оранжевого Bentley!
«Кузов – купе, пробег 12 тысяч километров, налог 3505 евро в год, один владелец с 2018 года, на гарантии с 2021 года. Цена – 183 896 евро»,
– говорится в сообщении.
«Иван, вероятно, решил под шумок слить эту машину, но ее опознали в интернете, – рассказали в окружении пары. – Поскольку авто было эксклюзивным, сделать это было не так сложно. Хотя по суду сделку можно легко заблокировать». По словам инсайдера, от человека, который покушался не только на приобретенный в ипотеку дом, но и на квартиру, купленную через два месяц после свадьбы на деньги тещи, можно было и не такого ожидать.
На 20 июля намечено очередное судебное заседание по вопросу о разделе имущества Пелагеи и Телегина. Судя по всему, слушание будет не последним – процесс растянется месяца на три.