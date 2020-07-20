Коты-киллеры: пять шокирующих историй, в которых милые создания оказываются не такими уж и милыми

Ливерпульский живодер

В 1964 году безумный кот по кличке Кити внушал страх в каждого, кто слышал о его существовании. Боялся психопата даже хозяин. Попытка дотронуться до Кити могла привести к глубочайшим рваным ранам. Излюбленным делом кота было вписаться в лицо жертвы, пытаясь когтями повредить ей глаза. Известна история, когда Кити отгрыз мочку уха у одного из соседских ребят, после чего резво играл ей под неистовый визг истекающего кровью малыша. Регулярные приступы необузданной агрессии привели к тому, что пушистого человеконенавистника захотели усыпить. Впрочем, первым делом ветеринары решили стерилизовать Кити. Операция прошла успешно. Кити-безумец перестал быть таковым.

Кот кричит на человека. Фото иллюстративное ФОТО: Unsplash

Сосисочный киллер

Если говорить о коте Банди, то его история вызывает смех, так как похожа на дремучий анекдот. Однако существование сосисочного киллера подтверждают полицейские протоколы. Родиной Банди стала банальная помойка, где он и обрел первую хозяйку. Женщина решила забрать милое животное домой, а через пару-тройку месяцев повесилась на связке сосисок. Полисмены весьма удивились креативной удавке, но не стали учитывать ее во время расследования, спихнув причуды самоубийцы на результат психических расстройств. Впрочем, аналогичные суициды продолжались с завидной регулярностью. В каждом из инцидентов была задействована связка сосисок в полиэтиленовой упаковке. А рядом обязательно находили кота Банди. Удивительное стечение обстоятельств шокировало полисменов. В 1982 году они даже решили посадить усатого под арест, но не додумались сделать ничего лучшего, чем посадить сосисочного киллера в стандартную камеру. Кот попросту улизнул между решеток и растворился во дворах. Разумеется, не существует доказательств, что именно Банди каким-то невероятным способом вешал хозяек. Однако иных объяснений тоже нет.

Кот готовится к нападению. Фото иллюстративное ФОТО: Unsplash

Блохастый бродяга

Блохастый кот появился в английском Сандерленде приблизительно в 1988 году. Именно эта дата упоминается в историях об усатом бродяге. Блохвиль – так его прозвали горожане – не мог спокойно спать. Тревожила сон животного огромнейшая колония блох, нашедшая уютный дом в его густой шерсти. Кот мог часами крутиться на земле, издавая душещипательные крики. В редчайшие минуты умиротворения Блохвиль бродил по людным местам, после чего контактирующие с ним прохожие начинали страдать от невыносимой чесотки. От зуда спасали только сильнейшие аптечные мази. Невыносимая чесотка иногда становилась причиной самоубийств. Однажды блохастый кот пропал с улиц Сандерленда. Искать его не стали, поэтому куда исчез бродяга – загадка.

Черный кот прячется в темноте в ожидании подходящего момент для засады. Фото иллюстративное ФОТО: Unsplash

Газовый душитель

Говорящая кличка Газового Пушка связана не с ароматическими особенностями свердловского кота-киллера, а с методом, которым он пользовался для убийства хозяев. В львиной доле случаев усатый милашка прибивался к жителям многоэтажных домов. Попадая в квартиру, он дожидался ночи, после чего открывал вентиль газовой печи и покидал помещение. Если верить истории, то кота удалось уличить в убийствах только после трехсот инцидентов. Изначально милиционеры традиционно списывали гибели людей с алкозависимостью, неисправностью печей и даже банальной рассеянностью. Пушка выловили в 1998 году. Однако коту удалось обмануть стражей закона. Он выцарапал свободу в поединке с милиционером и мастерски скрылся от преследования.

Толстый кот притворяется беззащитным, чтобы внезапно напасть. Фото иллюстративное ФОТО: Unsplash

Пушистая искусительница

Кошку Дейзи природа наградила исключительной красотой и элегантностью. Поэтому она не испытывала проблем с очарованием хозяев, которые с радостью забирали питомицу в дом. Дальнейшие действия Дейзи однажды запечатлела скрытая съемка. С наступлением темноты кошка приступала к многочасовому умыванию, после чего пробиралась к кровати спящих хозяев и срыгивала им в рот комки шерсти. Зачастую жертвы Дейзи находилась в шоке от произошедшего. Но в единичных случаях люди задыхались во сне. Как утверждают в слухи, в 2000 году кошку обрили. Тогда же теряются ее следы.