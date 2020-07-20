Коты-киллеры: пять шокирующих историй, в которых милые создания оказываются не такими уж и милыми

Кошки занимают лидирующее место в рейтинге популярнейших питомцев, однако, как утверждают ученые, одомашнивание лишь незначительно приуменьшило жажду крови, которая заставляет усатых охотиться. Только за предыдущие пять веков они полностью уничтожили более шестидесяти видов животных. Еще около двух десятков представителей фауны были поставлены на грань исчезновения. Однако, как указывают авторы многочисленных интернет-публикаций, не все коты охотятся на грызунов и птиц. Есть и те, кто решает посоревноваться с человеком за почетное звание сверх-хищника, рассказывает развлекательный портал Fishki.net.
Ливерпульский живодер
В 1964 году безумный кот по кличке Кити внушал страх в каждого, кто слышал о его существовании. Боялся психопата даже хозяин. Попытка дотронуться до Кити могла привести к глубочайшим рваным ранам. Излюбленным делом кота было вписаться в лицо жертвы, пытаясь когтями повредить ей глаза. Известна история, когда Кити отгрыз мочку уха у одного из соседских ребят, после чего резво играл ей под неистовый визг истекающего кровью малыша. Регулярные приступы необузданной агрессии привели к тому, что пушистого человеконенавистника захотели усыпить. Впрочем, первым делом ветеринары решили стерилизовать Кити. Операция прошла успешно. Кити-безумец перестал быть таковым.
Сосисочный киллер
Если говорить о коте Банди, то его история вызывает смех, так как похожа на дремучий анекдот. Однако существование сосисочного киллера подтверждают полицейские протоколы. Родиной Банди стала банальная помойка, где он и обрел первую хозяйку. Женщина решила забрать милое животное домой, а через пару-тройку месяцев повесилась на связке сосисок. Полисмены весьма удивились креативной удавке, но не стали учитывать ее во время расследования, спихнув причуды самоубийцы на результат психических расстройств. Впрочем, аналогичные суициды продолжались с завидной регулярностью. В каждом из инцидентов была задействована связка сосисок в полиэтиленовой упаковке. А рядом обязательно находили кота Банди. Удивительное стечение обстоятельств шокировало полисменов. В 1982 году они даже решили посадить усатого под арест, но не додумались сделать ничего лучшего, чем посадить сосисочного киллера в стандартную камеру. Кот попросту улизнул между решеток и растворился во дворах. Разумеется, не существует доказательств, что именно Банди каким-то невероятным способом вешал хозяек. Однако иных объяснений тоже нет.
Блохастый бродяга
Блохастый кот появился в английском Сандерленде приблизительно в 1988 году. Именно эта дата упоминается в историях об усатом бродяге. Блохвиль – так его прозвали горожане – не мог спокойно спать. Тревожила сон животного огромнейшая колония блох, нашедшая уютный дом в его густой шерсти. Кот мог часами крутиться на земле, издавая душещипательные крики. В редчайшие минуты умиротворения Блохвиль бродил по людным местам, после чего контактирующие с ним прохожие начинали страдать от невыносимой чесотки. От зуда спасали только сильнейшие аптечные мази. Невыносимая чесотка иногда становилась причиной самоубийств. Однажды блохастый кот пропал с улиц Сандерленда. Искать его не стали, поэтому куда исчез бродяга – загадка.
Газовый душитель
Говорящая кличка Газового Пушка связана не с ароматическими особенностями свердловского кота-киллера, а с методом, которым он пользовался для убийства хозяев. В львиной доле случаев усатый милашка прибивался к жителям многоэтажных домов. Попадая в квартиру, он дожидался ночи, после чего открывал вентиль газовой печи и покидал помещение. Если верить истории, то кота удалось уличить в убийствах только после трехсот инцидентов. Изначально милиционеры традиционно списывали гибели людей с алкозависимостью, неисправностью печей и даже банальной рассеянностью. Пушка выловили в 1998 году. Однако коту удалось обмануть стражей закона. Он выцарапал свободу в поединке с милиционером и мастерски скрылся от преследования.
Пушистая искусительница
Кошку Дейзи природа наградила исключительной красотой и элегантностью. Поэтому она не испытывала проблем с очарованием хозяев, которые с радостью забирали питомицу в дом. Дальнейшие действия Дейзи однажды запечатлела скрытая съемка. С наступлением темноты кошка приступала к многочасовому умыванию, после чего пробиралась к кровати спящих хозяев и срыгивала им в рот комки шерсти. Зачастую жертвы Дейзи находилась в шоке от произошедшего. Но в единичных случаях люди задыхались во сне. Как утверждают в слухи, в 2000 году кошку обрили. Тогда же теряются ее следы.