Бывшая жена Бондарчука наконец показала интернету нового возлюбленного

Бывшая жена сына Федора Бондарчука Сергея, 30-летняя Тата Мамиашвили, опубликовала в инстаграме фото в обнимку с новым бойфрендом, 29-летним музыкантом и актером из Санкт-Петербурга Филиппом Фроловым, рассекретив их роман.

В подписи к кадрам Тата поздравила молодого человека с днем рождения, сопроводив пост эмодзи-сердечком:

С днем рождения, мой.

Подробностей об отношениях экс-жены Бондарчука и Фролова нет: женщина предпочитает не афишировать личную жизнь. По данным СМИ, пара познакомилась осенью 2018 года, однако когда именно у Таты и Филиппа завязался роман, неизвестно.