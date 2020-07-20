Прохор Шаляпин: «Без секса не останусь никогда, потому что в моем доме живет целая гора пенсионерок»

Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина ФОТО: Instagram

А недавно Прохор расстался со скандально известной Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пара уже собиралась под венец и даже планировала общих детей, но что-то не срослось в их отношениях. Поклонники Шаляпина переживают, что тот остался без интима, но сам артист не видит в этом ничего плохого.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин ФОТО: Facebook

«Без секса я не останусь никогда, потому что в моем доме живет целая гора красивых пенсионерок, — отметил 36-летний артист. —. А если серьезно, у меня есть Таня Дэвис, она ждет меня в Канаде, я верен только ей. К сожалению, из-за сегодняшней ситуации с коронавирусом поехать к ней не могу. Я в целом против беспорядочного секса. У меня фобия — я боюсь чем-то заразиться, особенно это касается неизлечимых болезней. Из-за этого, признаюсь, у меня в жизни очень мало секса. Я всех боюсь и очень брезгую».

Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина Instagram

К слову, Дэвис старше Прохора всего на четыре года. Артист заявляет, что эта женщина полностью устраивает его в сексуальном плане.