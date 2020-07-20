Прохор Шаляпин: «Без секса не останусь никогда, потому что в моем доме живет целая гора пенсионерок»

Прохор Шаляпин не скрывает, что питает страсть к женщинам постарше. Стоит только вспомнить его брак с бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Пара была вместе два года, несмотря на более чем 20-летнюю разницу в возрасте, делится портал Starhit.
А недавно Прохор расстался со скандально известной Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пара уже собиралась под венец и даже планировала общих детей, но что-то не срослось в их отношениях. Поклонники Шаляпина переживают, что тот остался без интима, но сам артист не видит в этом ничего плохого.
«Без секса я не останусь никогда, потому что в моем доме живет целая гора красивых пенсионерок, — отметил 36-летний артист. —. А если серьезно, у меня есть Таня Дэвис, она ждет меня в Канаде, я верен только ей. К сожалению, из-за сегодняшней ситуации с коронавирусом поехать к ней не могу. Я в целом против беспорядочного секса. У меня фобия — я боюсь чем-то заразиться, особенно это касается неизлечимых болезней. Из-за этого, признаюсь, у меня в жизни очень мало секса. Я всех боюсь и очень брезгую».
Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина
К слову, Дэвис старше Прохора всего на четыре года. Артист заявляет, что эта женщина полностью устраивает его в сексуальном плане.
«Татьяна — очень достойная женщина. Она — владелица адвокатских контор в Канаде, профессионал в бракоразводных делах. Мы познакомились осенью прошлого года. Таня пригласила меня выступить на яхте в Монако. Я полетел туда с директором, думая, что там меня встретит какая-нибудь 80-летняя женщина, а там оказалась Татьяна. Потом мы с ней поехали в Америку, побывали на Маврикии. Все у нас было хорошо, пока не началась пандемия. Татьяна — невероятная, она мне понравилась своим умом и харизмой», — рассказал Шаляпин в разговоре с «Собеседником».