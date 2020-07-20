Крик души россиянина: «Я скучаю по Таллинну!»

Материал появился в блоге «Бюджетные путешествия на машине» на странице Zen.Yandex.ru анонимно. Публикуем текст целиком.
«Мы бывали в этом уютном городе много раз: приезжали и на машине, и на пароме. Помню, когда в первый раз приехали на машине, не забронировав отель заранее, стали спрашивать у местных, где у них есть недорогой отель? «О чем вы? - надменно ответили нам. - Дешевых отелей в Таллинне нет!» И действительно, цены на номера в отелях начинаются примерно от 50 евро. Но за эти деньги можно поселиться прямо в Старом городе.
Однажды нам достался такой маленький номер, что он даже был не квадратным, а треугольным, поэтому кровати стояли в нем под углом друг к другу. И машину пришлось оставить на стоянке за пределами Старого города, но зато все красоты были в пешей доступности от отеля!
Несмотря на туристическую популярность Таллинна, гулять по городу приятно! Людей, конечно, много, но не чрезмерно, может, это потому, что Эстония - одна из самых малонаселенных стран Европы? В ней плотность населения составляет 28 человек на квадратный километр. Меньше только в Финляндии, Швеции, Норвегии и России. Хотя в самом Таллинне живет около полумиллиона человек.
Старый город Таллинна внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за хорошо сохранившуюся средневековую архитектуру и делится на нижний и верхний город. Центром нижнего города, как и любого средневекового, является Ратушная площадь, на которой находится городская ратуша 13 века.
Но я скучаю не только по красоте города! Хотя каждое здание в старом Таллинне - памятник архитектуры. Просто Таллинн созвучен с вибрациями моей души! Я считаю, что у любого города есть своя душа или аура. И именно от ауры города зависит, понравится он или нет и захочется ли в него возвращаться.
В Таллинн мне хочется возвращаться в любое время года, чтобы пройти по узким улочкам, заглядывая во дворы или поднимая глаза к шпилям многочисленных башен и башенок!
Кстати, одна из башен, башня Церкви Святого Олафа, 76 лет считалась самой высокой в мире! Правда, было это в 16 веке. И тогда ее высота составляла 159 метров, а сейчас 123 метра. Но власти Таллинна всё равно не разрешает строить в центре города небоскребы выше шпиля церкви Святого Олафа.
На башне церкви есть смотровая площадка. Но моя любимая обзорная площадка находится на Вышгороде, неподалеку от Домского собора. Она называется Кохтуотса, по наименованию улицы, на которой она и находится. Отсюда можно полюбоваться не только старинными домами, но и современным центром столицы Эстонии».