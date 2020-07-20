Крик души россиянина: «Я скучаю по Таллинну!»

«Мы бывали в этом уютном городе много раз: приезжали и на машине, и на пароме. Помню, когда в первый раз приехали на машине, не забронировав отель заранее, стали спрашивать у местных, где у них есть недорогой отель? «О чем вы? - надменно ответили нам. - Дешевых отелей в Таллинне нет!» И действительно, цены на номера в отелях начинаются примерно от 50 евро. Но за эти деньги можно поселиться прямо в Старом городе.

Однажды нам достался такой маленький номер, что он даже был не квадратным, а треугольным, поэтому кровати стояли в нем под углом друг к другу. И машину пришлось оставить на стоянке за пределами Старого города, но зато все красоты были в пешей доступности от отеля!

Несмотря на туристическую популярность Таллинна, гулять по городу приятно! Людей, конечно, много, но не чрезмерно, может, это потому, что Эстония - одна из самых малонаселенных стран Европы? В ней плотность населения составляет 28 человек на квадратный километр. Меньше только в Финляндии, Швеции, Норвегии и России. Хотя в самом Таллинне живет около полумиллиона человек.

Старый город Таллинна внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за хорошо сохранившуюся средневековую архитектуру и делится на нижний и верхний город. Центром нижнего города, как и любого средневекового, является Ратушная площадь, на которой находится городская ратуша 13 века.

Но я скучаю не только по красоте города! Хотя каждое здание в старом Таллинне - памятник архитектуры. Просто Таллинн созвучен с вибрациями моей души! Я считаю, что у любого города есть своя душа или аура. И именно от ауры города зависит, понравится он или нет и захочется ли в него возвращаться.

В Таллинн мне хочется возвращаться в любое время года, чтобы пройти по узким улочкам, заглядывая во дворы или поднимая глаза к шпилям многочисленных башен и башенок!

Кстати, одна из башен, башня Церкви Святого Олафа, 76 лет считалась самой высокой в мире! Правда, было это в 16 веке. И тогда ее высота составляла 159 метров, а сейчас 123 метра. Но власти Таллинна всё равно не разрешает строить в центре города небоскребы выше шпиля церкви Святого Олафа.