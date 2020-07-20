Любознательный кот вернулся домой с пугающей запиской, и хозяева были шокированы

Хозяева четырехлетнего пушистика Гендальфа из Бридженда, Уэльс, были потрясены и напуганы, когда их любимец вернулся домой со злобной запиской, приклеенной скотчем к ошейнику. Автор негодуя писал, что кот проникает в его дом и творит бесчинства. И угрожал, что, если подобное повторится, он избавится от животного.
Теперь Крис и его девушка сильно переживают за судьбу питомца и боятся его выпускать на улицу, пишет Wales Online. Они не отрицают, что пушистик был активным, любознательным и любил людей. Но на поведение кота никогда никто не жаловался. К тому же сами владельцы хорошо о нём заботились, каждый месяц обрабатывали от блох и следили за питанием. А когда заметили, что он стал подозрительно полнеть, даже прикрепили к ошейнику табличку «Не кормить».
По словам хозяев, они хотели бы поговорить с человеком, который прикрепил к пушистику записку, чтобы попытаться решить этот неприятный вопрос, но тот не оставил никаких контактных данных.