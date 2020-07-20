Вт, 21.07.2020
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Любознательный кот вернулся домой с пугающей запиской, и хозяева были шокированы

Кот. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Усатый даже не подозревает, что задумал против него один из соседей, рассказывает Лайф.

Хозяева четырехлетнего пушистика Гендальфа из Бридженда, Уэльс, были потрясены и напуганы, когда их любимец вернулся домой со злобной запиской, приклеенной скотчем к ошейнику. Автор негодуя писал, что кот проникает в его дом и творит бесчинства. И угрожал, что, если подобное повторится, он избавится от животного.

Фото © Twitter / Eastcoastdigger

«Пожалуйста, не выпускайте своего кота. Он почти каждый день приходит ко мне домой, крадет еду со стола, царапает диван и распространяет блох. Я не могу оставить окна открытыми. Честно говоря, я сыт по горло. Если я увижу вашего кота в моём доме снова, я обещаю, что отвезу его куда-нибудь далеко. Кот также остается на ночь и спит на кухне. Лучше покормите его», - гласила записка.

Фото © Twitter / YahooNewsUK

Теперь Крис и его девушка сильно переживают за судьбу питомца и боятся его выпускать на улицу, пишет Wales Online. Они не отрицают, что пушистик был активным, любознательным и любил людей. Но на поведение кота никогда никто не жаловался. К тому же сами владельцы хорошо о нём заботились, каждый месяц обрабатывали от блох и следили за питанием. А когда заметили, что он стал подозрительно полнеть, даже прикрепили к ошейнику табличку «Не кормить».

По словам хозяев, они хотели бы поговорить с человеком, который прикрепил к пушистику записку, чтобы попытаться решить этот неприятный вопрос, но тот не оставил никаких контактных данных.

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