Любознательный кот вернулся домой с пугающей запиской, и хозяева были шокированы

Теперь Крис и его девушка сильно переживают за судьбу питомца и боятся его выпускать на улицу, пишет Wales Online. Они не отрицают, что пушистик был активным, любознательным и любил людей. Но на поведение кота никогда никто не жаловался. К тому же сами владельцы хорошо о нём заботились, каждый месяц обрабатывали от блох и следили за питанием. А когда заметили, что он стал подозрительно полнеть, даже прикрепили к ошейнику табличку «Не кормить».