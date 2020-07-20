Дмитрий Нагиев надел минимум одежды, и женская часть Instagram потеряла дар речи

Снимок Дмитрий подписал в свойственной для себя манере, повеселив подписчиков: «Минутка прекрасного для тех, кто не успел помереть молодым. Хорош, куманек. Если лайкать не будете — хотя бы курсором поводите». Актер приписал, что это фото из его собственного альманаха «Маленькие хитрости в сексе, если ты полноват». Хотя, судя по комментариям, полноты-то фанаты актера и не заметили.

Можно догадаться, что большинство восторженных комментариев принадлежат женской половине поклонников артиста. Мужская часть отнеслась с большей критикой к снимку, заметив, что фигура актера непропорциональна, ноги суховаты, с коленями что-то не то и вообще Дмитрий им напомнил «лысого из Brazzers». Но мужчины зря переживают, сердце Дмитрия занято уже давно и прочно, хоть личность избранницы шоумен очень тщательно скрывает.