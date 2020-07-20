Рак на блюде: какая пища повышает риск онкологии

Неправильное питание – лишь один из многочисленных факторов риска развития рака. Но зато один из самых важных. Что есть, а от чего решительно отказаться, чтобы снизить риск заболеть?
Российский врач-онколог-гематолог, профессор, доктор медицинских наук Александр Серяков рассказал «Аргументам и фактам», что в пище можно найти как канцерогены, так и, наоборот, вещества, снижающие вероятность развития рака. И чтобы уменьшить риск, старайтесь питаться правильно.
Меньше, да лучше
Правила таковы
Есть больше сезонных продуктов, выросших в нашей местности. Если овощи и фрукты привезены издалека, выше риск, что в них для увеличения срока хранения добавлена химия. В своих дарах природы больше витаминов – они просто свежее. Зелень, фрукты и овощи обязательно очищать перед употреблением. И не только от грязи, но и от пестицидов и гербицидов. Их надо мыть сначала тёплой водой (можно с добавлением пищевого уксуса), а затем ополоснуть кипятком. Заграничные яблоки лучше очистить от кожуры, на которой может остаться специальный воск для длительного хранения.
Не зажарю, но съем
Имеет значение и способ приготовления. Чем натуральнее еда, тем она полезнее. Ведь канцерогены могут образовываться и во время избыточной тепловой обработки. Один из самых агрессивных канцерогенов, образуемых при жарке, – акриламид, он разрушает ДНК клеток, вызывая в них мутации, что приводит к раку.
Так что зажаривать до аппетитной коричневой корочки любую пищу вредно. Даже полезнейшее оливковое масло, будучи разогретым до 200 градусов, становится вредным. Не лучшими способами приготовления являются маринование, соление, приготовление на мангале и гриле, а тем более копчение. По возможности ешьте сырые овощи и фрукты и приготовленную на пару пищу.
Лучшая колбаса – это рыба!
Что же считать полезной едой? И онкологи, и кардиологи, и диетологи сходятся в одном: идеальная диета – средиземноморская. В ней много овощей, фруктов, оливкового масла, зелени и очень мало мяса (больше рыбы и морепродуктов).
Поэтому следует воздержаться от чрезмерно обработанной и рафинированной пищи, а пополнять уровень белка лучше не красным мясом, а качественным белым мясом птицы, нежирным сыром, творогом, орехами, нешлифованными крупами, бобовыми, рыбой. А вдобавок хорошо бы сократить количество соли и сахара и увеличить потребление растительной пищи.
Рейтинг вредностей
Копченая колбаса
При копчении выделяется дым, который содержит полициклические углеводороды и ряд других вредных веществ. Поэтому всего 50 г сырокопченого сервелата по уровню канцерогенов равны пачке сигарет.
Переработанное мясо (сосиски, сардельки, ветчина)
50 г таких продуктов в день при регулярном употреблении на 18% повышают риск рака толстой кишки. Специалисты отнесли переработанное мясо к доказанным канцерогенам. Обычное красное мясо было названо вероятным канцерогеном, его лучше не есть чаще 1 раза в неделю.
Шпроты
Тут сошлось сразу несколько минусов: и копчение, и обилие жира и соли. Так что шпроты лучше отдать врагу.
Печенье, вафли и прочие кондитерские изделия
Они часто содержат трансжиры, которые провоцируют онкологию. Также в них может быть пальмовое масло. Хорошо очищенное пальмовое масло полезно, а в низкокачественном один вред.
Сладкая газировка
Там слишком много сахара (до 20 ложек на литр) и фосфаты (фосфорная кислота разрушает костную ткань и плохо влияет на почки). Последствиями частого употребления таких напитков помимо высокого риска рака могут быть гипертония, ожирение, аллергия, остеопороз.
Алкоголь
Этанол, расщепляясь в организме, превращается в канцероген. Если злоупотреблять спиртным, риск будет расти.
Чипсы
Это жареный продукт, в котором вдобавок много соли, низкокачественных масел и «химии».
Соусы (кетчуп, майонез)
В их составе также часто присутствуют канцерогены. Вдобавок много жира, соли и сахара. Лучше соусы готовить самим.
Попкорн
Кукуруза сама по себе не вредна, но способ приготовления попкорна, при котором масло многократно разогревают, не выдерживает критики. К тому же масло часто содержит ароматизатор диацетил, который повышает риск рака.