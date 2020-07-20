Рак на блюде: какая пища повышает риск онкологии

О связи развития рака и пищи ученые задумались давно. Так, например, в Китае в конце прошлого века в течение двух десяти­летий проводили масштабное исследование с участием 650 тысяч врачей и большей части населения страны. Выяснилось, что рак не обходит ни богатых, ни бедных. Но причины развития опухолей у тех и других различны. Если у бедного населения к раку приводило употребление в пищу канцерогенов и искусственных добавок из некачественных, экологически загрязненных продуктов питания, то у богатых причиной было употребление вполне доброкачественной пищи, но в излишнем количестве. Оказалось, что повышение холестерина в крови (часто возникающее от избытка продуктов животного происхождения) повышает риск не только атеросклероза, инфаркта и инсульта, но и 12 самых распространенных видов рака: печени, желудка, лёгкого, молочной железы, простаты и других. С лишним потреблением пищи и ожирением (особенно висцеральным, при котором жир накапливается в основном на животе) в наибольшей степени связаны гормонально зависимые виды рака (молочной железы, тела матки). Ведь жир содержит гормоны (эстро­гены), избыток которых увеличивает риск развития опухолей.