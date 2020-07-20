«Похорошела после развода!»: Агата Муцениеце без бюстгальтера вызвала ажиотаж

Для Агаты это было первое светское мероприятие, которое она посетила после развода. Муцениеце отлично подготовилась. Звезда выбрала струящееся мини-платье на бретелях с бахромой на подоле. Под наряд бывшая жена Павла Прилучного не стала надевать бюстгальтер. Платье едва прикрывало грудь Агаты.

Соблазнительный образ актриса сопроводила лаконичной прической – конским хвостом – и макияжем с акцентом на глазах. Муцениеце отказалась от украшений, сделав ставку на минимализм. Финальным штрихом стали босоножки на шпильке.

«Спасибо фестивалю за неповторимую атмосферу творчества. Спасибо, Нижний Новгород, за вашу любовь! Я давно так не улыбалась. Всех обнимаю! Я получила истинное удовольствие от этих двух дней!» - обратилась к организаторам мероприятия и поклонникам Агата.

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