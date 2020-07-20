«Похорошела после развода!»: Агата Муцениеце без бюстгальтера вызвала ажиотаж

31-летняя российская актриса театра и кино порадовала поклонников соблазнительным образом. Агата Муцениеце «забыла» надеть белье под легкое летнее платье, пишет Cosmo.
Звезда сериала «Закрытая школа» провела уик-энд в Нижнем Новгороде. Актриса посетила исторические места города, насладившись его красотой. Но главной целью поездки был киносмотр "Горький fest" и встречи с коллегами.
Для Агаты это было первое светское мероприятие, которое она посетила после развода. Муцениеце отлично подготовилась. Звезда выбрала струящееся мини-платье на бретелях с бахромой на подоле. Под наряд бывшая жена Павла Прилучного не стала надевать бюстгальтер. Платье едва прикрывало грудь Агаты.
Соблазнительный образ актриса сопроводила лаконичной прической – конским хвостом – и макияжем с акцентом на глазах. Муцениеце отказалась от украшений, сделав ставку на минимализм. Финальным штрихом стали босоножки на шпильке.
«Спасибо фестивалю за неповторимую атмосферу творчества. Спасибо, Нижний Новгород, за вашу любовь! Я давно так не улыбалась. Всех обнимаю! Я получила истинное удовольствие от этих двух дней!» - обратилась к организаторам мероприятия и поклонникам Агата.
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