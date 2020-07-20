Бабушкино платье: как прошла свадьба английской принцессы Беатрис

Свадьба прошла в узком кругу — гостями стали родные Беатрис, в том числе бабушка с дедушкой и родители. На церемонию приехал и 4-летний сын Моцци от первого брака, который принимал участие в церемонии и нес цветы. Сестра невесты Евгения была подружкой невесты. Daily Mail отмечает, что церемония стала первой «закрытой свадьбой» за последние 235 лет.

После официальной части, гостей позвали на вечеринку, которая состоялась в доме родителей Беатрис в Виндзоре.

Принцесса надела винтажное платье Norman Hartnell, в котором Елизавета II появилась на публике в 1966 году. Тиару носила Ее Величество в день своей свадьбы в 1947 году.

Энджела Келли, персональный стилист Елизаветы II, и Стюарт Парвин, свадебный дизайнер, немного изменили платье и подкорректировали силуэт. Свадебный образ Беатрис дополнила тиарой с бриллиантами королевы Марии — своей прапрабабушки. В этой тиаре замуж выходила сама Елизавета II.