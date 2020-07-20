Бабушкино платье: как прошла свадьба английской принцессы Беатрис

Официальный аккаунт британской королевской семьи в инстаграме опубликовал первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис. 31-летняя внучка Елизаветы II и 37-летний итальянский миллионер Эдоардо Мопелли Моцци поженились 17 июля в часовне Всех Святых на территории большого Виндзорского парка, сообщает lady.mail.ru.
Свадьба прошла в узком кругу — гостями стали родные Беатрис, в том числе бабушка с дедушкой и родители. На церемонию приехал и 4-летний сын Моцци от первого брака, который принимал участие в церемонии и нес цветы. Сестра невесты Евгения была подружкой невесты. Daily Mail отмечает, что церемония стала первой «закрытой свадьбой» за последние 235 лет.
После официальной части, гостей позвали на вечеринку, которая состоялась в доме родителей Беатрис в Виндзоре.
Принцесса надела винтажное платье Norman Hartnell, в котором Елизавета II появилась на публике в 1966 году. Тиару носила Ее Величество в день своей свадьбы в 1947 году.
Энджела Келли, персональный стилист Елизаветы II, и Стюарт Парвин, свадебный дизайнер, немного изменили платье и подкорректировали силуэт. Свадебный образ Беатрис дополнила тиарой с бриллиантами королевы Марии — своей прапрабабушки. В этой тиаре замуж выходила сама Елизавета II.
Принцесса и итальянский аристократ обручились в сентябре 2019-го. Минувшей зимой многочисленные звезды собрались на вечеринке по случаю помолвки влюбленных. Свадьба принцессы была запланирована на конец мая 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса было решено ее отложить.