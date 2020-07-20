Пн, 20.07.2020
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Какой шалун: обнаженный Артемий Лебедев приятно удивил подписчиков

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в бане.

ФОТО: скриншот https://www.instagram.com/temalebedev/

Известный дизайнер, блогер, а также сын Татьяны Толстой – Артемий Лебедев поразил подписчиков обнаженным фото из бани. Поклонники отметили хорошую форму знаменитости и в шутку сравнили его с балериной Анастасией Волочковой, делится портал Rueconomics.

Пост появился в Instagram Лебедева. На фото обнаженный блогер позирует в бане, прикрыв причинное место веником. В подписи к посту он задался вопросом о происхождении выражения "иди ты в баню". Однако подписчики удивились хорошей форме дизайнера, который ранее ее не демонстрировал.

"Ничего себе бицуха", "Ты атлет", "Да ты качок", — удивляются пользователи.

Многие также вспомнили, что вениками в бане обычно прикрывается Волочкова. Подписчики пошутили, что Лебедев попытался превзойти балерину.

"Перешел Волочковой дорогу", "Волочкова стайл", — иронизируют подписчики.

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