Какой шалун: обнаженный Артемий Лебедев приятно удивил подписчиков

Пост появился в Instagram Лебедева. На фото обнаженный блогер позирует в бане, прикрыв причинное место веником. В подписи к посту он задался вопросом о происхождении выражения "иди ты в баню". Однако подписчики удивились хорошей форме дизайнера, который ранее ее не демонстрировал.