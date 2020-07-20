Какой шалун: обнаженный Артемий Лебедев приятно удивил подписчиков

Известный дизайнер, блогер, а также сын Татьяны Толстой – Артемий Лебедев поразил подписчиков обнаженным фото из бани. Поклонники отметили хорошую форму знаменитости и в шутку сравнили его с балериной Анастасией Волочковой, делится портал Rueconomics.
Пост появился в Instagram Лебедева. На фото обнаженный блогер позирует в бане, прикрыв причинное место веником. В подписи к посту он задался вопросом о происхождении выражения "иди ты в баню". Однако подписчики удивились хорошей форме дизайнера, который ранее ее не демонстрировал.
"Ничего себе бицуха", "Ты атлет", "Да ты качок", — удивляются пользователи.
Многие также вспомнили, что вениками в бане обычно прикрывается Волочкова. Подписчики пошутили, что Лебедев попытался превзойти балерину.
"Перешел Волочковой дорогу", "Волочкова стайл", — иронизируют подписчики.