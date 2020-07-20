Пн, 20.07.2020
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В Москве жестоко избили звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2»

Драка. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Никита Турчин попал в больницу в результате совершенного на него нападения, сообщает Topnews.

О происшествии молодой человек сообщил на своей странице в Instagram. В настоящее время Турчин находится в одной из столичных клиник, его состояние оценивается как средней тяжести.

По словам участника шоу на ТВ, инцидент произошел несколько дней назад, на него напали  ночью. «Ударяли по голове чем-то тяжелым, били ногами по почкам, лицу и рукам. Мало что из этого помню, воспоминания словно порвали на клочки», — поделился он.

 

Звезде шоу «Битва экстрасенсов» было трудно написать сообщение друзьям.

«Кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело», — добавил Турчин.

Однако в итоге участнику шоу на ТНТ удалось дозвониться до службы 112 и отправить свою геолокацию близким. Пострадавший не рассказал, обращался ли он в правоохранительные органы с заявлением.

Друзья и подписчики пожелали Никите Турчину скорейшего выздоровления.

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