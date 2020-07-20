В Москве жестоко избили звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2»

О происшествии молодой человек сообщил на своей странице в Instagram. В настоящее время Турчин находится в одной из столичных клиник, его состояние оценивается как средней тяжести.

По словам участника шоу на ТВ, инцидент произошел несколько дней назад, на него напали ночью. «Ударяли по голове чем-то тяжелым, били ногами по почкам, лицу и рукам. Мало что из этого помню, воспоминания словно порвали на клочки», — поделился он.

Звезде шоу «Битва экстрасенсов» было трудно написать сообщение друзьям.

«Кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело», — добавил Турчин.

Однако в итоге участнику шоу на ТНТ удалось дозвониться до службы 112 и отправить свою геолокацию близким. Пострадавший не рассказал, обращался ли он в правоохранительные органы с заявлением.