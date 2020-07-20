Мэрилин Керро просит помощи у своих подписчиков

У Керро появился щенок, и она попросила совета, как назвать собаку. «Эта милаха теперь окончательно дома! Выбираем имя, хочется на букву Б, как Босс, посоветуйте, буду выбирать», - написала Мэрилин под фото.

И каких только имен ни напридумывали поклонники! Наверное, все, что только возможно отыскать на букву Б, оказалось в комментариях: Бруно, Боливар, Боня, Банджи, Бонифаций, Брат, Бася...

Мэрилин Керро со щенком ФОТО: Instagram