Гороскоп на 20 июля: кому из знаков Зодиака грозит обман

Овен

Хороший день, когда дела развиваются так, как вы изначально планировали. Обсудите с коллегами свои перспективы.

Телец

День подходит для благоприятного разрешения различных бюрократических вопросов. Не упустите этот период.

Близнецы

Звезды не рекомендуют доверять заманчивым предложениям – они могут привести к обману. Лучше полагайтесь на логику.

Рак

Позитивный день, когда вы сможете прочувствовать собственную значимость в глазах окружающих.

Лев

За вашей спиной недоброжелатели готовят сговор или плетут интриги. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть.

Дева

День готовит перемены в работе или бизнесе. Прислушайтесь к знакам судьбы и воспользуйтесь интересным предложением.

Весы

Вам придется выяснять отношения с недоброжелателями. Постарайтесь отложить важное решение на другое время.

Скорпион

Если вы хотите достичь желаемого результата, гоните подальше от себя лень и быстрее включайтесь в работу.

Стрелец

В этот день лучше пресекать в себе желание поспорить и доказать свою правоту, иначе вам не избежать конфликта.

Козерог

Посвятите день планированию своих дальнейших действий. Старайтесь ни с кем не делиться своими мыслями, советует «Сегодня».

Водолей

Обратитесь к своему профессиональному опыту – он поможет в решении возникших сложных рабочих вопросов.

Рыбы