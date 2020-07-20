Гороскоп на 20 июля: кому из знаков Зодиака грозит обман

Гороскоп говорит, что у Дев намечаются перемены, а Рыбам противопоказаны шумные компании.
Овен
Хороший день, когда дела развиваются так, как вы изначально планировали. Обсудите с коллегами свои перспективы.
Телец
Близнецы
Звезды не рекомендуют доверять заманчивым предложениям – они могут привести к обману. Лучше полагайтесь на логику.
Рак
Лев
За вашей спиной недоброжелатели готовят сговор или плетут интриги. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть.
Дева
День готовит перемены в работе или бизнесе. Прислушайтесь к знакам судьбы и воспользуйтесь интересным предложением.
Вам придется выяснять отношения с недоброжелателями. Постарайтесь отложить важное решение на другое время.
Скорпион
Если вы хотите достичь желаемого результата, гоните подальше от себя лень и быстрее включайтесь в работу.
Стрелец
В этот день лучше пресекать в себе желание поспорить и доказать свою правоту, иначе вам не избежать конфликта.
Козерог
Посвятите день планированию своих дальнейших действий. Старайтесь ни с кем не делиться своими мыслями, советует «Сегодня».
Водолей
Обратитесь к своему профессиональному опыту – он поможет в решении возникших сложных рабочих вопросов.
Рыбы
Звезды советуют провести день в уединении и избегать большого скопления людей. Обратите внимание на желудок.