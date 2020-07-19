Нюша рассказала, что мешало ее отношениям с Егором Кридом

Ни одно интервью Нюши в 2020 году не обходится без вопросов про ее отношения с Егором Кридом. Ведущая шоу «А поговорить?» Ирина Шихман спросила, почему певица согласилась на запись совместной песни «Mr. & Mrs. Smith», и гостья рассказала, как внутренне проработала старые обиды.

«Безусловно я находилась в другом состоянии, чтобы совершить такой поступок, потому что раньше избегала этой истории и относилась к Егору по-другому. Тогда я была в позиции жертвы ― мне казалось, что все несправедливо и он во всем виноват. Со временем я осознала, что, обижаясь на человека, ты обижаешься на себя. Думая плохо о нем, ты думаешь плохо о себе. Когда я потихоньку проанализировала всё это, я начала благодарить человека за все и поняла, что он имеет право говорить то, что он говорит. Это его жизнь. Тогда все поменялось и появился этот дуэт», ― размышляет Нюша.

Егор Крид и Нюша на фотосессии к синглу «Mr. & Mrs. Smith» ФОТО: Instagram

Интервьюер также поинтересовалась, кто именно стал инициатором новой коллаборации. Нюша ответила, что технически это вышло случайно после Instagram-опроса на тему, с кем бы ей записать фит. Среди комментариев были упоминания Егора Крида, которые увидел он сам. По её словам, певец прислал скриншот с такими ответами и предложил сделать такую песню. Он предложил давно написанный им припев, который ждал своего часа и понравился Нюше.

«Я подумала, что это очень крутая идея и так никто еще не делал. Нет песни, которая посвящается бывшим от бывших. А на самом деле бывшие есть у всех. Многие люди считают, что это какой-то хайп и как минимум странный поступок, а я вижу в этом важное сообщение для людей ― можно жить по-другому», ― объяснила певица свое согласие на фит с Егором Кридом.

Во время разговора с журналисткой Нюша также объяснила, какими были их с Егором взаимные претензии. По мнению звезды, они заблуждались в проявлениях любви и различиях во взглядах на отношения. Она с детства жила с установкой, что не должна встречаться с богатыми мужчинами и должна уметь самостоятельно содержать свою семью, а это вступало в конфликт с видением экс-возлюбленного. Сейчас же Нюша осознает, что была не права. Певица прокомментировала и версию о влиянии ее отца на скорейшее расставание с Егором.

«Безусловно, у Егора были определенные комплексы в силу того, что он тогда еще немного зарабатывал и был не таким успешным. На тот момент вышло так, что я винила больше его, а он ― моего папу. Это лично его мнение, но мне кажется, что у каждого человека своя правда. Меня, если честно, не волнует, как мой папа относится к моим молодым людям. Если ему что-то не нравится, пусть он с этим и живет, потому что я здесь счастлива и у меня все хорошо», ― призналась Нюша.