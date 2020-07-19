Леонид Агутин: алкоголизм, судьбоносный брак, возможная гибель от рук бандита и Юрмала

Музыкальный путь – и опять Юрмала

Наверное, ему было суждено стать артистом, ведь его отец - Николай Петрович Агутин-Чижов когда-то пел в ВИА «Голубые гитары» и является лауреатом конкурса «Братиславская лира». Позже он был администратором в группах Стаса Намина, «Веселые ребята», «Поющие сердца» и «Песняры».

Мало кто знает, но Леонид Агутин – лауреат международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Юрмала-1993». Об этом юрмальском выступлении в одной из программ вспоминала певица Ирина Понаровская.

Успех пришел к Агутину именно после выхода его песни «Босоногий мальчик» в 1994 году. Такое название было и у его первого сольного альбома. Тогда он поднялся на вершину музыкального шоу-бизнеса. В 1994 году Леонид стал победителем в трех номинациях – «Певец года», «Песня года» и «Альбом года» – с песнями «Хоп-хэй, ла-ла-лэй» и «Голос высокой травы».

Брак с Анжеликой Варум

Для артиста Анжелика стала третьей женой. В 2010 году RUS TVNET спрашивал у Леонида Агутина о его браке. Тогда артист ответил: «Тут больше вопрос в том, должны ли люди, которые так много времени проводят вместе, не только находить общий язык, но должны ли они вообще были оказаться рядом друг с другом. Наша жизнь доказывает нам самим, что все произошло правильно».

На съемках проекта «Старые песни о главном-3» Агутин играл Штирлица, который встречает любимую женщину. Константин Эрнст тогда был очень зол на артиста, который стоял словно деревянный. После выхода этого новогоднего музыкального фильма все думали, что у пары роман, а ведь тогда они еще даже не целовались.

Издание «Домашний очаг» рассказывает, что их отношения начались внезапно. Стремительно набирающий популярность Агутин решил, что ему необходим дуэт с популярной певицей. Анжелика Варум подходила идеально.

Он купил цветы и коньяк и пришел в гости к Варум и ее семье. Они договорились, записали песню «Королева», сняли клип, стали вместе гастролировать. Поклонники очень быстро решили, что между звездами самый настоящий роман.

«Мы уже спели вместе песню "Королева", уже ездили на совместные гастроли, а еще не были ни мужем и женой, ни любовниками. В газетах уже случилось все – у нас еще ничего», – вспоминал Агутин.

После чувств, которые вспыхнули на съемках «Старых песен о главном», они старались все свободное время проводить вместе – поселились на съемной квартире как тайные любовники. Об их отношениях не подозревали даже директора.

Открыть правду пришлось, когда Анжелика забеременела. Они стали парой в 1998 году, а в 2000-м сыграли свадьбу. Супруги до сих пор счастливы в браке.

Галерея: Леонид Агутин и Анжелика Варум в Таллинне

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