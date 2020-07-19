Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

СМИ сообщают, что у пары родился второй сын. Многие отмечали, что 38-летняя Бил перестала появляться на публике с февраля, а в социальных сетях публиковала только кадры по пояс, не демонстрируя живот. Малыш и мать чувствуют себя хорошо и уже находятся дома рядом со счастливым отцом.

Напомним, для пары это уже второй ребенок — их первенец Сайлас Рэндалл родился в апреле 2015 года. Интересно, что в последние годы журналисты упорно разводят Джастина и Джессику, то и дело заявляя о неверности музыканта.

Так, последний слух был запущен в конце прошлого года — поводом стали фотографии со съемочной площадки, на которых Тимберлейк слишком нежно держал за руку партнершу по фильму. После ему даже пришлось принести публичные извинения жене и заявить, что ничего не было, и он просто по дружески общался с коллегой.